Unai Perez ondarroarra, Torreense Bigarren Mailako taldearen atezaina, Kopako txapeldun Portugalen
Torres Vedraseko taldea da, Lisboatik ordubete eskasera dagoen 80.000 biztanleko herria. Portugalgo Kopa irabazten duen Bigarren Mailako lehen taldea da. Historiako lehen garaikurra da klubarentzat, eta hurrengo urtean Europa Liga jokatuko du. Unai Perez ondarroarrak, taldeko atezainetako batek, ezin du lortutako balentria oraindik sinetsi.
Realak, Athleticek, Alavesek eta Osasunak 2026ko denboraldiaurrean jokatuko dituzten partida guztiak
2026-2027 denboraldiko EA Sports Liga abuztuaren erdialdera hasiko da; aurretik, uztailean eta abuztuko lehen hamabostaldian, Lehen Mailako euskal taldeek hainbat lagunarteko partida jokatuko dituzte.
Asun Gorospe zale babazorro ospetsua zendu da, 88 urte zituela
Txikitatik, ia futbol-zelai guztietan babestu du bere taldea, osasunak horretarako aukera eman dion arte. Jarraitzaile arabarrak harreman estua izan zuen talde babazorroko jokalari askorekin.
Anaitz Arbillak Eibarrekin berritu du, 2027ko ekainera arte
Talde armaginaren kapitaina duela hamar urte iritsi zen klubera, eta, orain arte, 309 partida jokatu ditu; 2025-2026 denboraldian, 35 neurketatan zelairatu da, horietako 33tan titular izan da.
Iñaki Williams, Munduko Txapelketarako, Ghanaren deialdian
Horrenbestez, lau izango dira Munduko Txapelketan parte hartuko duten jokalari zuri-gorriak.
Athleticek iragarri du Nerea Nevadok, Maite Zubietak eta Marta Sanadrik ez dutela taldean jarraituko
Nevadok eta Zubietak klub zuri-gorriarekin berritzeko aukera zuten, eta ez dute onartu; Sanadrik ere, 2025-2026 denboraldian Alavesen utzita jokatu ostean, ez du Bizkaiko taldean jarraituko.
Patri Ojeda, Marta Lopez de Guereñu, Laura Camino, Iara Lacosta eta Opah Clementek ez dute Eibarren jarraituko
Talde armaginak bost jokalari horiek erakutsitako "konpromisoa eta profesionaltasuna" eskertu ditu ohar labur batean.
Kike Barja, Osasunarekin 2028ra arte berritu ondoren: “Hemengo futbolari batentzat, uste dut bereziena dela herriko taldean jokatzea”
Nafarroako taldearen kapitainak bi denboraldiz berritu du kontratua, 2028ra arte; astelehenean, komunikabideen aurrean, oso pozik eta eskertuta azaldu da, akordio hori lotuta.
Iñigo Perez Vila-realen entrenatzailea izango da
Nafarroako entrenatzailea Castelloko taldera iritsiko da, Rayo Vallecanon bi denboraldi eta erdi egin ostean.
Athleticek Alhama jipoituz itxi du liga (4-1)
Athletic Clubek 4-1 irabazi dio Alhamari Lezaman jokatu den F Moeve Ligako azken jardunaldiko partida. Daniela Agotek, Ane Camposek (2) eta Jone Amezagak egindako golek garaipena eman diete zuri-gorriei, eta denboraldiari zapore onarekin agur esan diote.