Fitxaketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Iñigo Perez Vila-realen entrenatzailea izango da

Nafarroako entrenatzailea Castelloko taldera iritsiko da, Rayo Vallecanon bi denboraldi eta erdi egin ostean.

Iñigo Pérez (Rayo Vallecano)

Iñigo Perez, Vila-realen entrenatzailea; artxiboko irudia

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Iñigo Perez nafarra izango da Vila-realen entrenatzaile berria datozen hiru denboraldietan, 2029ko ekainera arte.

Perezek Rayo Vallecano zuzendu du azken bi denboraldi eta erdietan. 2025-26ko Conference Leagueko finalera iristea lortu du, klubak maila gorenean duen sailkapen historiko onena berdintzeaz gain; zortzigarren postuan geratzea, alegia, 2012-13an bezala.

Madrilgo klubean ekin zion entrenatzaile ibilbideari, Andoni Iraolaren laguntzaile gisa.

Iñigo Perezek Rayo Vallecanoren aulkia utzi du klubaren etaparik historikoena sinatu ostean
Fitxaketak Futbola EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X