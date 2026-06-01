Iñigo Perez Vila-realen entrenatzailea izango da
Nafarroako entrenatzailea Castelloko taldera iritsiko da, Rayo Vallecanon bi denboraldi eta erdi egin ostean.
Iñigo Perez nafarra izango da Vila-realen entrenatzaile berria datozen hiru denboraldietan, 2029ko ekainera arte.
Perezek Rayo Vallecano zuzendu du azken bi denboraldi eta erdietan. 2025-26ko Conference Leagueko finalera iristea lortu du, klubak maila gorenean duen sailkapen historiko onena berdintzeaz gain; zortzigarren postuan geratzea, alegia, 2012-13an bezala.
Madrilgo klubean ekin zion entrenatzaile ibilbideari, Andoni Iraolaren laguntzaile gisa.
