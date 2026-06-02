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El ondarroarra Unai Pérez, portero del Torreense de Segunda División, campeón de la Copa de Portugal

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18:00 - 20:00
Unai Pérez, portero del Torreense, campeón de la Copa de Portugal. Imagen: EFE / EITBKirolak
Euskaraz irakurri: Bideoa: Unai Perez Ondarroako atezainari elkarrizketa, Portugalgo Kopako txapeldun den Torreense taldean jokatzen du
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KIROLAK EITB

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El Torreense de Torres Vedras, una localidad de 80 000 habitantes a una hora escasa de Lisboa, es el primer equipo de Segunda División que gana la Copa portuguesa. Es el primer título de la historia para el club, que el próximo año disputará la Europa League. El ondarroarra Unai Pérez, uno de los guardametas del equipo, todavía no se lo puede creer. 

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