Bartzelona Ligako txapeldun, Real Madril mendean hartuta (2-0)
Kataluniako taldeak bigarren Liga irabazi du jarraian. Historian lehen aldiz lortu dute hori Madrilen aurka jokatuta.
Bartzelonak bere bigarren Liga jarraian lortu du igande honetan, lehena Real Madrilen aurka klasikoa irabazita (2-0), Spotify Camp Noun. Era berean, bere aurkari handiena titulurik gabe utzi du bigarren urtez. Kataluniako taldearen 29. Liga da, eta aurre egiteko gai izan ez den Real Madrilen aurka lortu du.
9 minuturako Rashfordek 1-0ekoa sartu du, falta jaurtiketa batekin, Courtoisen ateko eskuineko eskuadran obus baten gisan sartu den jaurtiketa.
10 minutu geroago, Kataluniako taldeak bigarrena sartu du, artez. Jokaldia Ferminek hasi du, Dani Olmok area barruan baloia jaso eta Ferran Torresi utzi dio takoiarekin, gola sar zezan (2-0).
Ordura arte, Madrilek desoreka handiak izan ditu presioan, eta baliabide falta kezkagarria baloia atzetik jokatuta ateratzeko. Orduan, Asenciok baloi luze bat bidali dio Gonzalori, eta horrek kanpora bidali du Joan Garciaren esku-hartzearen aurrean. Eric Garciak ere eragotzi du Viniciusek errematatzea bigarren zutoinean.
Barçaren futbolak liskar eta geldialdi artean jarraitu du aurkariaren atea mehatxatzeko. Ferran partida erabakita uztekotan izan da, baina Courtoisek berriro eragotzi egin du.
Epaileak, handik gutxira, baliorik gabe utzi du Bellinghamen gola, jokoz kanpo zegoelako.
Azken ordu laurdena talde katalanaren festa izan da, Real Madril ezinean zebilela, errebeldiaren zantzurik gabe, eta Barça are min gehiago egiteko prest. Raphinha eta Lewandowskiren aukerak izan dira, baina markagailua ez da mugitu.
