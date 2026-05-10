Sadiqek Athletic Europatik urrundu du, eta Valentziak eskura dauka salbazioa (0-1)

Valentziak hiru puntuak eraman ditu San Mamesetik, Sadiquek bigarren zatian zelaira sartu eta berehala sartutako golari esker. Nico Williams lesionatu egin da, lehen zatia bukatu orduko.

Nico Williams lesionatuta erretiratu da partida hasi eta ordu erdira. Argazkia: EFE

G. P. A. | KIROLAK EITB

Athleticek 0-1 galdu du Valentziaren aurka San Mamesen jokatu duen partida, eta, horrenbestez, Europara sailkatzeko lehian atzerapausoa eman du, matematikoki aukerak baldin baditu ere.

Ernesto Valverderen taldeak irudi txarra eman du, eta zaleek txistu eginez agurtu dituzte jokalariak norgehiagoka amaitu denean.  

Valentziaren gola Umar Sadiqek egin du buruz, 72. minutuan, zelaian sartu eta ukitu duen lehen baloian. Garaipen horri esker, Carlos Corbaren taldeak ia ziurtatuta dauka datorren denboraldian EA Sports Ligan jarraitzea.   

