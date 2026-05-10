El Barcelona, campeón de Liga tras superar al Real Madrid en el clásico (2-0)
El Barcelona ha logrado este domingo su segunda Liga consecutiva, y la primera conquistada en un clásico contra el Real Madrid (2-0), en el Spotify Camp Nou, dejando a su eterno rival, también por segundo año, sin levantar un título. Ha sido la 29ª del conjunto azulgrana, lograda ante un Madrid en depresión que no ha sido capaz de plantar cara.
A los 9 minutos, Rashford ha marcado el 1-0 con un golazo de falta desde la frontal. Un disparo que se colaba como un obús por la escuadra derecha de la portería de Courtois.
Diez minutos después, el cuadro catalán ha firmado el segundo en otra obra de arte. La jugada la ha empezado Fermín, quien ha habilitado a Dani Olmo en el área para que este dejara el balón de espuela a Ferran Torres, que fusilaba al meta visitante (2-0).
Hasta entonces, el Madrid ha exhibido desajustes importantes en la presión y una falta de recursos alarmante para salir con el balón jugado desde atrás. Entonces, Asencio ha enviado un balón largo a Gonzalo, que ha enviado el balón fuera en su mano a mano con Joan García. Eric García también ha evitado que Vinicius rematara a placer en el segundo palo.
No ha cambiado mucho el guion tras la reanudación. El fútbol del Barça ha seguido asomando entre bronca y parón para amenazar la portería rival. Ferran ha podido sentenciar, pero Courtois de nuevo lo ha evitado.
El árbitro ha anulado poco después un gol de Bellingham por fuera de juego.
El último cuarto de hora ha sido una fiesta azulgrana, con el Madrid impotente, sin signo alguno de rebeldía, y el Barça dispuesto a hacer aún más sangre ante el eterno rival. Ha podido hacerlo en una doble ocasión de los recién ingresados Raphinha y Lewandowski, pero el marcador ya no se ha movido.
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