Paul Magnierrek bigarren garaipena eskuratu du Giroko hirugarren etapan
Txirrindulari frantziarrak esprint estua irabazi du Sofian, etapako azken metroetan ihesaldi luze bat neutralizatu ostean. Thomas Silvak, berriz, lidergoari eutsi dio.
Paul Magnier frantziarrak bigarren etapa garaipena lortu du larunbat honetan Italiako Giroan, indar erakustaldia emanda. Frantziarra esprintean gailendu da Sofiako helmugan, Plovdiv eta Bulgariako hiriburuaren artean jokatutako 175 kilometroko etaparen amaieran.
Thomas Silva (XDS Astana) uruguaitarrak liderraren elastikoari eutsi dio, eta ez da aldaketarik izan sailkapen nagusian. Jonathan Milan (Lidl) italiarrak bigarren izan da, eta Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) nederlandarra sartu da hirugarren postuan.
Manuele Tarozzi (Bardiani), Alessandro Tonelli eta Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) txirrindulariek osatutako ihesaldi goiztiarrak markatu du etapa; izan ere, ia lau minutuko aldea izan dute tropelaren antolakuntza faltari esker.
Eguneko zailtasun puntu nagusia Borovets Pass 2. mailako mendatea izan da. Bertan, Sevilla lehen postuan igaro da, mendiko sailkapeneko lidergoa sendotzeko. Bien bitartean, Arnaud de Lie belgikarrak sufritu egin du talde nagusian jarraitzeko, eta taldekideen laguntza behar izan du tropelera itzultzeko.
Etaparen azken zatian, esprinterren taldeek erritmoa handitu dute, eta iheslarien aldea azkar murriztu da. Azkenean, helmugara iristeko 300 metro falta zirenean harrapatu dituzte iheslariak, eta horrek amaiera oso irekia eta nahasia utzi du.
Galtzada-harrizko azken metroetan, eta aurreko jardunaldietako erorikoak ahaztu gabe, taldeek urrutitik hasi dute esprinta. Amaiera estuan, Magnier nagusitu da berriro, eta Giroan izan duen hasiera bikaina berretsi du.
Biharkoa atseden eguna izango da, tropela Italiara joan dadin, eta asteartean itzuliko da lehiaketa, Catanzaro eta Cosenza arteko etaparekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Italiako Giroko hirugarren etapako azken kilometroa
Italiako Giroko 3. etapak ere amaiera oso estua izan du. Pelotoiak azken kilometroan harrapatu du eguneko ihesaldia, eta azken esprintean Paul Magnier (Soudal Quick-Step) nagusitu da, Jonathan Milan (Lidl-Trek) izan da bigarren, eta Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) hirugarren.
Adam Yatesek Marc Soler eta Jay Vinerekin bat egin, eta Italiako Giroa utzi du
UAEko britainiarrak ez du Italiako Giroko hirugarren etaparen irteera hartu, larunbatean izandako eroriko jendetsuan kolpea hartu ostean, garuneko kommozioaren sintomak izan baititu gerora. Marc Soler eta Jay Vine taldekideak ere lasterketatik kanpo utzi ditu eroriko horrek.
Igor Arrieta Giroko bigarren etapako erorikoaren inguruan
Igor Arrieta (UAE) euskal txirrindulariak Italiako Giroko bigarren etapan izan den eroriko handiaz hitz egin du.
Giroko bigarren etapako ihesaldia eta azken esprint estua
Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) uruguaitarra nagusitu da Italiako Giroko bigarren etapan. Vingegaard, Pellizzari eta Van Eetvelt eguneko ihesaldian sartu arren, garailea esprintean erabaki da. Bukaera oso estua izan da, baina Silva gailendu da esprintean, Florian Stork (Tudor) alemana izan da bigarren, eta Giulio Ciccone (Lidl-Trek) italiarra helmugaratu da hirugarren.
Guillermo Thomas Silva nagusitu da bigarren etapan, eta maglia arrosa bereganatu du
Helmugarako 23 kilometro falta zirenean, eroriko izugarria izan da. 30 txirrindulari joan dira lurrera, tartean Adam Yates UAE taldeko liderra, eta agur esan dio sailkapen nagusiko lehiari. Gainera, Jay Vine (UAE), Marc Soler (UAE), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Aleksandr Vlasov (Bora), Matteo Moschetti (Pinarello) eta Adne Holter (Uno-X Mobility) txirrindulariek lasterketa utzi behar izan dute.
Giroko bigarren etapan ere eroriko handia izan da
Italiako Giroko bigarren etapan ere eroriko handia izan da. Helmugarako 23 kilometroren faltan, txirrindulari batek irrist egin du, eta horren atzetik beste hainbat erori dira lurrera; Adam Yates, Jay Vine, Derek Gee eta Santiago Buitrago, besteak beste. Batzuek kolpe gogorra jaso dute, eta medikuek artatu behar izan dituzte.
Giroko lehen etaparen amaiera baldintzatu duen eroriko handia
Burgasko helmugarako 700 metro falta zirenean, eroriko handia izan da, txirrindulari asko harrapatuta utzi ditu, eta horrek erabat baldintzatu ditu 2026ko Italiako Giroko lehen etapako azken metroak. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) izan da etapako irabazlea.
Paul Magnier gailendu da Giroko lehen etapako esprint nahasian, eta berak jantzi du maglia arrosa
Eroriko izugarria izan da helmugatik 500 metrora, eta horrek erabat baldintzatu du esprinta. Tropela eten egin da, eta aurrean dozena bat txirrindulari soilik geratu dira. Horrela, Paul Magnier frantziarra izan da helmugan azkarrena, eta, ondorioz, bera da Giroko lehen liderra.
Vingegaardek debuta egingo du Italiako Giroan, garaipena lortzeko faborito nagusi bezala
Danimarkarrak maglia arrosa bereganatzeko aurkari Bernal, Mas, Adam Yates eta Pellizzari izango ditu, Pogacar, Seixas, Simon Yates, Del Toro, Carapaz eta Evenepoel ez baitira irteeran izango.