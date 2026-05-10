Paul Magnierrek bigarren garaipena eskuratu du Giroko hirugarren etapan

Txirrindulari frantziarrak esprint estua irabazi du Sofian, etapako azken metroetan ihesaldi luze bat neutralizatu ostean. Thomas Silvak, berriz, lidergoari eutsi dio.

SOFIA (Bulgaria), 10/05/2026.- French cyclist Paul Magnier (C) of team Soudal Quick-Step celebrates winning the 3rd stage of the 109th edition of the Giro d'Italia cycling race over 175km from Plovdiv to Sofia, Bulgaria, 10 May 2026. (Ciclismo) EFE/EPA/BORISLAV TROSHEV

Paul Magnier izan da azkarrena helmugan. Argazkia: EFE

Paul Magnier frantziarrak bigarren etapa garaipena lortu du larunbat honetan Italiako Giroan, indar erakustaldia emanda. Frantziarra esprintean gailendu da Sofiako helmugan, Plovdiv eta Bulgariako hiriburuaren artean jokatutako 175 kilometroko etaparen amaieran.

Thomas Silva (XDS Astana) uruguaitarrak liderraren elastikoari eutsi dio, eta ez da aldaketarik izan sailkapen nagusian. Jonathan Milan (Lidl) italiarrak bigarren izan da, eta Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) nederlandarra sartu da hirugarren postuan.

Manuele Tarozzi (Bardiani), Alessandro Tonelli eta Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) txirrindulariek osatutako ihesaldi goiztiarrak markatu du etapa; izan ere, ia lau minutuko aldea izan dute tropelaren antolakuntza faltari esker.

Eguneko zailtasun puntu nagusia Borovets Pass 2. mailako mendatea izan da. Bertan, Sevilla lehen postuan igaro da, mendiko sailkapeneko lidergoa sendotzeko. Bien bitartean, Arnaud de Lie belgikarrak sufritu egin du talde nagusian jarraitzeko, eta taldekideen laguntza behar izan du tropelera itzultzeko.

Etaparen azken zatian, esprinterren taldeek erritmoa handitu dute,  eta iheslarien aldea azkar murriztu da. Azkenean, helmugara iristeko 300 metro falta zirenean harrapatu dituzte iheslariak, eta horrek amaiera oso irekia eta nahasia utzi du.

Galtzada-harrizko azken metroetan, eta aurreko jardunaldietako erorikoak ahaztu gabe, taldeek urrutitik hasi dute esprinta. Amaiera estuan, Magnier nagusitu da berriro, eta Giroan izan duen hasiera bikaina berretsi du.

Biharkoa atseden eguna izango da, tropela Italiara joan dadin, eta asteartean itzuliko da lehiaketa, Catanzaro eta Cosenza arteko etaparekin.

