Nola ikusten dute derbia Osasunako eta Athleticeko zaleek?
Osasunak eta Athleticek derbia jokatuko dute Sadarren EA Sports Ligako 18. jardunaldian. Bi taldeetako zaleek Iruñako alde zaharra girotu dute.
Ruben Garcia: "Gaiztakeria gehiago izatea kostatzen zaigu"
Osasunako jokalariak gorritxoen gola sartu du, eta Athleticen aurka lortutako berdinketa baloratu du Sadarren, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko euskal derbian.
Guruzeta: "Derbi gogorra izan da, eta ez da erraza guk nahi dugun irudia erakustea"
Osasunak eta Athleticek puntuak banatu dituzte (1-1) larunbat honetan Sadarren jokatutako derbian. Partida amaituta, Guruzetak irudi ona ematearen garrantzia azpimarratu du.
Osasunak eta Athleticek puntuak banatu dituzte urtea hasteko (1-1)
Gorritxoak nagusitu dira lehen zatian, zuri-gorriak bigarrenean, eta Ruben Garciaren eta Guruzetaren golek markagailua parekatu dute.
Sanse sendo batek puntu bat atera du Culturalaren etxean (1-1)
Tentsio altuko partida batean Real Sociedad B Carbonellen gol batekin aurreratu da, baina etxekoek Ribeiro Costari esker, markagailua berdindu dute.
Matarazzo: "Talde honek duen indarrean sinesten dut"
Realeko entrenatzaileak igandean Anoetan, EA Sports Ligako 18. jardunaldian, Atletico Madrilen aurka jokatuko duten partidari buruz hitz egin du.
Armaginen garaipena 2026a estreinatzeko (2-1)
Armaginek markagailua irauli zuten Alvaro Rodriguezen eta Javi Martonen golei esker, garaipenak Eibarren joera ona sendotu du.
Chacho Coudet: "Nire nahia igandean partida ona egitea eta irabaztea da"
Babazorroek Oviedo hartuko dute igande honetan Mendizorrotzan, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko partidan. Azken sei jardunaldietan bost porrot jaso ondoren, igandean irabaztea oso garrantzitsua da Alavesentzat.
Alessio Liscik "azkarrak izatea" eskatu die jokalariei Athleticen aurka
Osasunako entrenatzaileak larunbatean, EA Sports Ligako 18. jardunaldian, Athleticen aurka Sadarren jokatuko duten derbiari buruz hitz egin du.
Ernesto Valverde: "2026ko helburua Osasunari irabaztea da"
Athleticek Osasunaren aurkako derbia jokatuko du larunbat honetan Sadarren. Valverdek adierazi duenez, aurkari indartsua da eta garaitzeko zaila, baina helburua bidean utzitako puntak berreskuratzea da.