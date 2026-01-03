¿Cómo ven el derbi los aficionados de Osasuna y Athletic?
Osasuna y Athletic jugarán un derbi en El Sadar en la 18ª jornada de la Liga EA Sports. Los aficionados de ambos equipos han ambientado el casco antiguo de Pamplona.
Rubén García: "Nos cuesta tener más maldad"
El jugador de Osasuna, que ha marcado el gol de los rojillos, ha valorado el empate logrado contra el Athletic en el derbi vasco de la 18ª jornada de LaLiga EA Sports en El Sadar.
Guruzeta: "Ha sido un derbi duro, donde es difícil mostrar una imagen que nos gustaría"
Osasuna y Athletic se han repartido los puntos (1-1) en el derbi disputado este sábado en El Sadar. Terminado el partido, Guruzeta ha destacado la importancia de dar una buena imagen.
Osasuna y Athletic se reparten los puntos para empezar el año (1-1)
Los rojillos han dominado la primera parte, los rojiblancos en la segunda, y los goles de Rubén García y Guruzeta han sentenciado el empate.
Un sólido Sanse saca un punto en casa de la Cultural (1-1)
En un partido de alta tensión, la Real Sociedad B se ha adelantado con un gol de Carbonell, pero los locales han igualado el marcador por medio de Ribeiro Costa.
Matarazzo: "Creo en la fuerza que tiene este equipo"
El entrenador de la Real Sociedad ha hablado sobre el partido que les enfrentará el domingo al Atlético de Madrid en Anoeta, en la 18ª jornada de LaLiga EA Sports.
Remontada armera para estrenar el 2026 (2-1)
Los armeros remontan un marcador adverso gracias a los goles de Álvaro Rodríguez y Javi Martón y consolidan su mejoría tras el parón navideño.
Alessio Lisci pide a sus jugadores "un partido inteligente" ante el Athletic
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el derbi que disputarán en El Sadar contra el Athletic el sábado, en la 18ª jornada de LaLiga EA Sports.
Chacho Coudet: “Mi deseo para el domingo es hacer un gran partido y ganar”
Los babazorros recibirán este domingo al Oviedo en Mendizorroza, en el partido correspondiente a la Jornada 18 de LaLiga EA Sports. Tras cinco derrotas en las últimas seis jornadas, ganar en domingo es muy importante para el Alavés.
Ernesto Valverde: "El propósito de 2026 es ganar a Osasuna"
El Athletic se enfrenta este sábado al derbi contra el Osasuna en el Sadar. Según ha comunicado Valverde, es un rival fuerte y difícil de sobrepasar, pero el objetivo es recuperar los puntas que se han ido dejando por el camino.