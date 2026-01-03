OSASUNA VS ATHLETIC
¿Cómo ven el derbi los aficionados de Osasuna y Athletic?

18:00 - 20:00
Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Nola ikusten dute derbia Osasunako eta Athleticeko zaleek?

Osasuna y Athletic jugarán un derbi en El Sadar en la 18ª jornada de la Liga EA Sports. Los aficionados de ambos equipos han ambientado el casco antiguo de Pamplona.

 

