Asier Villalibre: "Beste Asier bat sentitzen naiz"

Asier Villalibrek Racingen jokatzen du denboraldi honetan, eta nola sentitzen ari den kontatzeko elkarrizketa eskaini du.
18:00 - 20:00
Asier Villalibre, Racingeko jokalaria
EITB

Azken eguneratzea

Asier Villalibre Racingeko jokalaria Racing taldean jokatzen ari da aurten, Athleticen eta Alavesen aritu ostean. Oso gustura dagoela azpimarratu du, betiko Asier sentitzen dela berresteaz gain.

Hypermotion Liga Asier Villalibre Futbola

