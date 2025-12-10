Entrevista
Asier Villalibre: "Asier ha vuelto"

Asier Villalibrek Racingen jokatzen du denboraldi honetan, eta nola sentitzen ari den kontatzeko elkarrizketa eskaini du.
18:00 - 20:00
Asier Villalibre, jugador del Racing de Santander
Euskaraz irakurri: Asier Villalibre Racingeko jokalariari elkarrizketa denboraldi berriaz
author image

EITB

Última actualización

El jugador del Racing de Santander Asier Villalibre, que este año milita en el Racing tras su paso por el Athletic y el Alavés, ha destacado que se encuentra muy a gusto, además de reafirmar que se siente el Asier de siempre.

LaLiga Hypermotion Asier Villalibre Fútbol

