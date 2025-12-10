Asier Villalibre: "Asier ha vuelto"
El jugador del Racing de Santander Asier Villalibre, que este año milita en el Racing tras su paso por el Athletic y el Alavés, ha destacado que se encuentra muy a gusto, además de reafirmar que se siente el Asier de siempre.
Laporte sufre una lesión muscular "severa" y no reaparecerá hasta 2026
Con este diagnóstico es seguro que el central se va a perder los cuatro partidos que le restan al equipo de Valverde para cerrar el año, el de Liga de Campeones ante el PSG, los dos de Liga, con el Celta y el Espanyol, y la eliminatoria de Copa frente al Ourense CF.
Horarios de los cruces de los equipos vascos en dieciseisavos de la Copa
Eibar y Real Sociedad jugarán el martes, 16 de diciembre, Osasuna y Alavés el miércoles 17, y Athletic el jueves 18.
Valverde: ''Está claro que los favoritos son ellos, pero el partido hay que jugarlo''
El técnico rojiblanco ha admitido que para el Athletic "es un partido decisivo" de cara a sus opciones de pasar a la siguiente fase de la Champions. Por otro lado, Yuri Berchiche cree que el equipo francés tiene "una de las mejores, sino la mejor plantilla del mundo".
Karrikaburu: ''El Eldense compite muy bien en su campo; tendremos que ir a dejarnos todo y a pasar de ronda''
La Real Sociedad jugará la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Eldense. Jon Karrikaburu ya sabe lo que es jugar en el Nuevo Pepico Amat y hemos estado con él para ver la reacción.
Alavés-Sevilla, Eibar-Elche, Huesca-Osasuna, Eldense-Real y Ourense-Athletic, en dieciseisavos de la Copa
Las eliminatorias, a partido único, se jugarán el 16, 17 y 18 de diciembre.
Víctor Muñoz: ''Tanto la afición como el equipo se merecían una victoria''
El jugador de Osasuna Víctor Muñoz marcó el primero de los dos goles que dieron la victoria al conjunto navarro. Así ha analizado el encuentro el futbolista catalán.
Aymeric Laporte sufre una lesión muscular, y apunta a ser baja en varios partidos
El defensa del Athletic tuvo que abandonar el partido del equipo vasco ante el Atlético Madrid, el sábado. Con Aitor Paredes sancionado, Ernesto Valverde cuenta con un único central específico para el partido de Liga de Campeones del miércoles, ante el París Saint-Germain.
El Eibar se mete en problemas con su tercera derrota consecutiva (1-2)
Durante toda la segunda mitad el Eibar ha intentado tomar el mando del partido para darle la vuelta al marcador, pero no ha sido posible y se complica su situación en la competición con la tercera derrota consecutiva.
El gol de Altonaga da la victoria al Eibar en Logroño (0-1)
El Eibar se ha impuesto por 0-1 al Logroño en la 13ª jornada de la Liga F Moeve. Arene Altonaga ha marcado el gol que ha dado la victoria a las armeras.