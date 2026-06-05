Irudek Bidasoa Irun ha logrado el billete que da acceso a las semifinales de la Copa del Rey al imponerse por 32-26 al Bathco BM Torrelavega en el partido de cuartos de final que han disputado este viernes en el Centro de Tecnificación de Alicante.

El equipo de Alex Mozas se enfrentará en la semifinal del sábado al vencedor del Bada Huesca-Horneo Alicante, que se juega esta noche a partir de las 20:45 horas.

Era el gran duelo de los cuartos de final y se vaticinaba un partido muy igualado, duro y difícil, aunque finalmente el Bidasoa Irún ha logrado imponerse con más contundencia de lo esperado al conjunto cántabro, que siempre ha ido a remolque en el marcador.

Los de Álex Mozas han estado muy inspirados en portería, con el argentino Leonel Maciel firmando una de sus mejores actuaciones de la temporada.

Además, han encontrado en Esteban Nevado y Rodrigo Salinas a sus principales referencias ofensivas para terminar superando la eliminatoria con seis goles de ventaja.

En la otra eliminatoria, el FC Barcelona, vigente campeón del torneo, ha dejado fuera al Recoletas Atlético Valladolid (38-24), y su rival en semifinales será el Viveros Herol Nava, que esta tarde ha superado 30-27 al Rebi Cuenca.