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Pol Quirogak utzita jokatuko du Agustinos Alacanten

Gironako atezainak bigarren denboraldia jokatuko du utzita, 2025-2026an Sinfinen aritu zen.

Pol Quiroga
Pol Quiroga. Irudia: Bidasoa Irun
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KIROLAK EITB

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Pol Quirogak Agustinos Alacanten jokatuko du 2026-2027 denboraldian, utzita. Alacanteko taldean jarraituko du bere kirol-hazkunde prozesua, Bidasoa Kirol Elkarteak adierazi duenez, “maila goreneko lehiaketa batean minutuak eta esperientzia pilatzen jarraitzeko aukera izango du” bertan.

Ez da atezainak utzita jokatzen duen lehen denboraldia, hala egin zuen aurrekoan ere, 2025-2026an, Sinfinen. Irungo klubak azaldu du “goi-mailako eskubaloiaren eskakizunetara egokitzeko aukera” izan duela horri esker. Datorren etapa berri honetarako zorterik onena opa dio talde gipuzkoarrak.

Bidasoa Irun Eskubaloia

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