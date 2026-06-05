COPA DEL REY

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Alex Mozas: “Para ganar a un equipo como este tienes que jugar muy bien, y para encima dominar tienes que dar un punto más"

Alex Mozas elkarrizketa partida ostean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alex Mozas: "Horrelako talde bati irabazteko oso ondo jokatu behar duzu, eta nagusi izateko puntu bat gehiago eman behar duzu"
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Tras la victoria del Irudek Bidasoa Irún ante el Bathco Torrelavega en los cuartos de final de la Copa del Rey, el entrenador del equipo guipuzcoano ha respondido a las preguntas de la prensa, donde ha elogiado el gran partido de los suyos.

Bidasoa Irun Copa del Rey Balonmano 2026 Balonmano

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