Alex Mozas: “Para ganar a un equipo como este tienes que jugar muy bien, y para encima dominar tienes que dar un punto más"
Tras la victoria del Irudek Bidasoa Irún ante el Bathco Torrelavega en los cuartos de final de la Copa del Rey, el entrenador del equipo guipuzcoano ha respondido a las preguntas de la prensa, donde ha elogiado el gran partido de los suyos.
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Bidasoa Irun logra el pase a las semifinales de la Copa del Rey tras eliminar al Torrelavega (32-26)
El conjunto de Álex Mozas se medirá en la semifinal del sábado al vencedor del encuentro Bada Huesca-Horneo Alicante que se disputa este viernes a las 20:45 horas.
El Bidasoa Irun inicia la Copa en busca de una plaza europea
El equipo dirigido por Álex Mozas se enfrenta en Cuartos de Final al Bathco BM Torrelavega, equipo entrenado por Jacobo Cuétara que ha sido su bestia negra esta temporada.
El Bidasoa ficha a João Magalhães
El jugador portugués llega procedente del FC Porto con un acuerdo de cesión para seis meses, que se puede ampliar hasta final de temporada
Piotr Mielczarski no seguirá en el Bidasoa
El jugador continuará formando parte de la dinámica del equipo hasta el 1 de julio.
El Bidasoa Irun ficha a Miguel Ángel Martín
El joven jugador canario viene procedente del Barcelona, y cuenta con una destacada trayectoria en categorías inferiores.
El Bidasoa Irún se medirá al Bathco Torrelavega en los cuartos de final de la Copa del Rey
En caso de pasar de ronda, su rival de las semifinales será el ganador del Horneo Alicante-Bada Huesca.
Rodrigo Salinas dejará el Bidasoa Irun al final de la temporada 2025-2026
El jugador chileno, de 37 años, llegó al Bidasoa en 2017.
Xavi Tuà amplía su contrato hasta 2027
El jugador catalán ha jugado 25 partidos y ha marcado 64 goles, lo que supone una aportación destacada al equipo.
Niko Mindegia, nuevo fichaje del Bidasoa Irun
El jugador navarro se incorpora para reforzar el equipo para la próxima temporada, 2026-27.