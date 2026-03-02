Bidasoak EHF Europako Ligan segitzeko aukerekin jarraitzea bilatuko du Kielen, asteartean
Euskal taldea, Alemanian Kielen aurka galtzen badu, txapelketan jarraitzeko aukerarik gabe gera liteke, Montpellierrek Flensburgen aurka irabazten badu; Bidasoak garaipena lortuko balu, edo Flensburgek Montpellier menderatuko balu, guztia hilaren 10ean jokatuko den Bidasoa-Montepllier partidaren zain geratuko litzateke.
Irudek Bidasoa Irun taldeak Kielen aurka jokatuko du, astearte honetan, 18:45etik aurrera, 2025-2026 denboraldiko EHF Europa Ligaren “Main Round” faseko azken-aurreko jardunaldian. Partida honetan, euskal taldeak galduz gero, txapelketan jarraitzeko aukerarik gabe gera liteke, Montpellierrek Flensburg garaitzen badu, multzoaren beste partidan; Bidasoak edo Flensburgek irabazten badute, berriz, Artalekun, hurrengo asteartean, hilaren 10an, jokatuko den Bidasoa-Montpellier neurketaren zain geratuko da guztia.
Kiel da txapelketa irabazteko faborito nagusia, eta aurreko jardunaldian Irunen irabazi zuen, bost goleko abantailarekin. Beraz, maila handiko aurkaria da. Gainera, Bidasoak baja garrantzitsuekin egin beharko dio aurre partidari; testuinguru honetan, Alex Raix, Unai Barreto, Eneko Furundarena edo Jakub atezain poloniarrak ohikoa den baina protagonismo gehiago izan ahalko lukete.
EITBk zuzenean emanen du partida, kirolakeitb.eus eta ETB4ren bitartez; esan bezala, partida 18:45ean hasiko da.
Bidasoak Kieli eutsi dio Artalekun, baina azken minutuetan energia falta izan zaio (32-37)
Bidasoak izarrez betetako Alemaniako taldea izan du aurrean, baina ez dira kikildu. Kiel indartsuak garaipena lortu du, baina Irudek Bidasoa-Irun gertu egon da neurketako fase askotan, 50. minutuan hiru golera izan da.
Gorka Nieto: "Edozein eskubaloi jokalarik pentsatu izan du, txikitan, Kielen kontra jokatu nahi duela"
Bidasoa-Irunek Kieleren aurka jokatuko du, astearte honetan, EHF Europako Ligako partidan, 20:45ean hasita. Nietok partida berezia izango dela nabarmendu du, eta taldeak horrelako norgehiagokak "disfrutatu eta konpetitu" nahi dituela azpimarratu. EITBk zuzenean emanen du partida, ETB4n, telebistaz, eta kirolakeitb.eus euskarriaren bitartez.
Bidasoak Montpellierren galdu du, eta final-laurdenetarako sailkapena zaildu zaio (38-33)
Talde gipuzkoarrak barkatu egin dio talde frantziarrari lehen zatian, eta bigarrenean baloi gehiegi galdu ditu. Frantziako taldeak kontraerasoa baliatu du partida erabakitzeko.
Bidasoak inoiz baino ondoen jokatu beharko du Europako Ligan Montpellierren aurkako erronkan
Irungo taldeak Europako Ligako taldekako fasearen amaierarik zailenetako bati egin beharko dio aurre Frantzian, bajek eta maila goreneko aurkari baten sendotasunari eutsi beharrak baldintzatuta.
Dariel Garciak ez du CD Bidasoan jarraituko
"Taldearen jokoan funtsezko pieza” den ezker hegalekoak Irungo taldean bizitako etapa garrantzitsua itxi du.
Bidasoa Irunek galdu egin du Bartzelonaren aurka Espainiako Kopako finalerdietan
Gipuzkoako taldeak kanporaketa ona jokatu du, baina aurkariak partida hasieran lortutako abantaila erabakigarria izan da amaieran nagusitzeko.
Iñaki Cavero: “Bartzelona munduko talderik onena da, baina badaukagu partida hauetan esperientzia”
Bidasoa-Irunek larunbatean jokatuko du Kopako finalerdia, Bartzelonaren aurka. Irungo taldeko jokalariak, nabarmendu du aurkaria oso gogorra dela baina konfiantza dauka bere taldearengan
Irudek Bidasoa Irunek Bartzelona izango du aurkari Espainiako Kopako finalerdietan
Beste finalerdia Logroño-Valladolid izango da. Txapelketa otsailaren 7an eta 8an jokatuko da Teldeko (Kanaria Handia) Rita Hernandez pabiloian. Asobal Ligako lehen itzuliko lehen lau sailkatuak lehiatuko dira.
Bidasoak galdu egin du Flensburgen, partida oso lehiatu baten ostean (38-35)
Bidasoa Irunek lehia gogorra izan du Alemaniara egindako bisitan, eta sentsazio positiboak utzi ditu emaitza positiboa izan ez den arren.