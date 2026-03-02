El Bidasoa busca en Kiel seguir con opciones en la EHF European League, este martes
El Irudek Bidasoa Irun se enfrenta al Kiel, este martes, desde las 18:45 horas, en la penúltima jornada de la “Main Round” de la EHF European League de la temporada 2025-2026. Es un partido en el que el equipo vasco, si perdiera, podría quedar sin posibilidades de continuar en la competición, en caso de que el Montpellier ganara ante el Flensburg, en el otro encuentro del grupo; si el Bidasoa gana, o si lo hiciera el Flensburg, todo quedaría pendiente del choque Bidasoa-Montpellier, que se va a disputar el próximo martes, día 10, en Artaleku.
El Kiel es el principal favorito para ganar el campeonato, y ganó en Irun, en la anterior jornada, por cinco goles. Se trata, así, de un rival de muy alto nivel, ante el que, además, el Bidasoa deberá jugar con bajas importantes; en este contexto, jugadores como el francés Alex Raix, Unai Barreto, Eneko Furundarena o incluso el portero polaco Jakub podrían contar con más protagonismo del habitual.
EITB, a través de kirolakeitb.eus y ETB4, emitirá en directo el partido, que comenzará, como ha quedado dicho, a las 18:45 horas.
