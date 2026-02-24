Bidasoak Kieli eutsi dio Artalekun, baina azken minutuetan energia falta izan zaio (32-37)
Bidasoak izarrez betetako talde alemaniarra izan dute aurrean, baina gipuzkoarrak ez dira kikildu horregatik. Kiel indartsuak garaipena lortu du, baina Irudek Bidasoa-Irun gertu egon da neurketako fase askotan, 50. minutuan hiru golera izan da.
Irudek Bidasoa-Irunek galdu egin du THW Kielen aurrean, Artalekun, nahiz eta gertu egon da partidako fase askotan zehar -hiru golera 50. minutuan-, baina energia falta izan zaio talde alemaniar boteretsuari garaipena eztabaidatzeko (32-37) Europako Ligako final-laurdenetako faseko bigarren norgehiagokan.
Bidasoak izarrez betetako talde bat izan dute aurrean, aurkariaren ia jokalari guztiak munduko eskubaloiko lehen potentzien selekzioetan ari baitira, baina Bidasoa ez da kikildu eta bikain sartu da partidan, (3-0) Gonzalo Perez de Vargas gainditzeko modua aurkituz.
Hala ere, pozak ez du asko iraun pobrearen etxean; izan ere, alemaniarrek, 20 bat jarraitzaileren babesarekin harmailetan, aurrea hartu dute (4-3), eta ez dute neurketa osoan ekimena galdu, nahiz eta Skrzyniarz bidasotarren atezainak lan aparta egin.
Logika nagusitu da Bidasoa-Irunen etxean, baina Alex Mozas entrenatzaileak ez du etsi, eta partida eten du alternatiba berriak bilatzeko. Bere jokalariek Piotr poloniarraren besoan aurkitu dute irtenbidea, atsedenaldira 3 goleko desabantailarekin joateko bakarrik eman dien arren.
Gauzak berdinduta jarraitu dute aldageletatik bueltan Dariel Garcia kubatarrak defentsan egindako lanarekin, baina Kielen aulkia Pekeler, Imre eta Johanssonekin etekina ematen hasi da, errenta pixka bat handituz (24-28).
Bidasoak azken saiakera bat egin du neurketaren azken laurdenean alemaniarrak estutzeko. Mozasek ia jarraian bi hutsarte eskatu ditu, zazpi jokalari seiren aurka jarriz, atezainik gabe, eta Artaleku zutik, baina ez da nahikoa izan. Epaileen erabaki eztabaidagarri batzuk ere izan dira. Kielek garaipena erdietsi du, eta multzoan bere lidergoa sendotu du bi puntuak eskuratuta.
- Fitxa teknikoa:
32 - Bidasoa-Irun: Leo Maciel, Skrzyniarz -atezainak- Xabi Gonzalez, Piotr (7), Esteban Salinas (4), Nevado (3), Dariel Garcia (4), Furundarena, Valles (2), Gorka Nieto (1 penaltiz), Wamba, Jevtic, Mujika (6), Cavero (5, 2 penaltiz), Raix, Arruti.
37 - THW Kiel: Wolf, Perez de Vargas -atezainak- Reinkind (3), Duvnjak (1), Landin, Overby, Laube (6), Johansson (6), Ankermann (1), Dahmke (4), Zerbe (1 penaltiz), Abdelhak (2), Bilyk (1), Pekeler (5), Imre (7, 3 penaltiz), Nacinovic.
Markagailuak bost minuturo: 3-1; 4-5; 7-9; 8-13; 12-16; 15-18- atsedenaldia- 18-21; 23-25; 24-27; 27-31; 30-33:32-37.
Epaileak: Altmar eta Horvath (Hungaria). Dariel Garcia, Furundarena, Nevado, Overby eta Imre egotzi dituzte.
Nabarmentzekoa: Europako Ligako final-laurdenetako faseko bigarren partida, 2.000 zalerekin harmailetan, ia lepo beteta egon den Artaleku kiroldegian.
