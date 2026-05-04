Bidasoak Torrelavega izango du aurkari Errege Kopako final-laurdenetan
Talde irundarra sailkatuko balitz finalerdietako aurkaria Horneo Alicante-Bada Huesca partidaren irabazlea izango litzateke.
Irudek Bidasoa Irunek Bathco Torrelavegaren aurka jokatuko du Errege Koparen final-laurdenak, astelehen honetan egindako zozketan erabaki den bezala. Kanporaketa irabazi ezkero, finalerdietan aurkaria Horneo Alicante-Bada Huesca partidaren irabazlea izango litzateke.
Koadroko beste aldea neurketa hauek osatzen dute; Barça-Recoletas Valladolid eta Viveros Herol Nava-Rebi Cuenca. Horrela, Barçak, Errege Kopako txapelduna, titulua defendatzea bilatuko du.
Azken fasea, ekainaren 5a eta 7aren artean jokatuko da, Alacanten. Zehazki, final-laurdenak ekainaren 5, ostiralean, jokatuko dira, final-erdiak 6an eta finala 7an, igandean.
