Rodrigo Salinasek Bidasoa Irun utziko du 2025-2026 denboraldiaren amaieran

37 urteko jokalari txiletarra 2017an ailegatu zen Bidasoara.

Rodrigo Salinas, Bidasoa Irungo jokalaria; Argazkia: Bidasoa Irun
Rodrigo Salinasek Bidasoa Irun utziko du 2025-2026 denboraldiaren amaieran, talde gipuzkoarrak asteazken honetan jakinarazi duen bezala.

37 urteko jokalari txiletarra, 2017an ailegatu zen Bidasoara; horrela, taldea uzten duenean, zortzi denboraldi bete izanen ditu Irungo taldean.

“Urte guzti hauen zehar eman duen eskaintza eta esfortzua eskertu nahi diogu Rodrigori, eta zorterik handiena opa diogu bere hurrengo erronka pertsonal eta profesionaletan”, nabarmendu du Bidasoa Irunek, berria ezagutzean.

Bidasoa Irun Eskubaloia

