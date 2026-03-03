Bidasoari asko zaildu zaio pasea, Wolffen emanaldi bikainaren ostean
Talde irundarrak 27-20 galdu du THW Kielen kantxan multzoko liderraren aurka eta Europako Ligako final-laurdenetara sailkatzeko aukerak kolokan ikusi ditu.
Irudek Bidasoa-Irunek porrota jaso du Wunderino Arenan THW Kielen aurka (27-20) eta I. Multzoko kanporaketatik gertu geratu da. Talde gipuzkoarrak, pultsuari eutsi dio lehen zatian, baina azkenean, alemaniarren eraginkortasunak eta Andreas Wolff atezainaren jardunak baldintzatuta bukatu du.
Hasiera jario gutxiko erasoek eta markagailuko alde laburrek markatu dute. Partidaren lehen ordu laurdenan, Kielek aldea ireki du markagailuan, eta Alex Mozas partida gelditzera behartu du horrek. Bidasoak defentsan hobekuntza batekin eta Skrzyniarzen zenbait esku-hartzerekin erreakzionatu du, aldea 11-8ra murriztea lortuz.
Bigarren zatian, talde alemaniarrak erritmoa bizitu du eta bost tantotik gorako aldea jarri du markagailuan. Bidasoak partidari eutsi nahi izan dio, baina Wolffekin egin du topo behin eta berriro, eta erabakigarria izan da ate azpian hurbilketa bakoitza geldiarazteko. Bidasoak lehian jarraitu du amaierara arte, baina ez du aldea modu iraukorrean murriztea lortu, horrela, irundarrek partida nola joan aien ikusi dute. Baita beraien txapelketako jarraipena datorren jardunaldietako margina txiki batetik zintzilik geratu zaien.
Te puede interesar
Bidasoak EHF Europako Ligan jarraitzeko aukerak izatea bilatuko du Kielen, asteartean
Euskal taldeak Alemanian Kielen aurka galtzen badu, txapelketan jarraitzeko aukerarik gabe gera liteke, Montpellierrek Flensburgen aurka irabazten badu; Bidasoak garaipena lortuko balu edo Flensburgek Montpellier menderatuko balu, hilaren 10ean jokatuko den Bidasoa-Montepllier partidaren menpe geratuko litzateke sailkapena.
Bidasoak Kieli eutsi dio Artalekun, baina azken minutuetan energia falta izan zaio (32-37)
Bidasoak izarrez betetako Alemaniako taldea izan du aurrean, baina ez dira kikildu. Kiel indartsuak garaipena lortu du, baina Irudek Bidasoa-Irun gertu egon da neurketako fase askotan, 50. minutuan hiru golera izan da.
Gorka Nieto: "Edozein eskubaloi jokalarik pentsatu izan du, txikitan, Kielen kontra jokatu nahi duela"
Bidasoa-Irunek Kieleren aurka jokatuko du, astearte honetan, EHF Europako Ligako partidan, 20:45ean hasita. Nietok partida berezia izango dela nabarmendu du, eta taldeak horrelako norgehiagokak "disfrutatu eta konpetitu" nahi dituela azpimarratu. EITBk zuzenean emanen du partida, ETB4n, telebistaz, eta kirolakeitb.eus euskarriaren bitartez.
Bidasoak Montpellierren galdu du, eta final-laurdenetarako sailkapena zaildu zaio (38-33)
Talde gipuzkoarrak barkatu egin dio talde frantziarrari lehen zatian, eta bigarrenean baloi gehiegi galdu ditu. Frantziako taldeak kontraerasoa baliatu du partida erabakitzeko.
Bidasoak inoiz baino ondoen jokatu beharko du Europako Ligan Montpellierren aurkako erronkan
Irungo taldeak Europako Ligako taldekako fasearen amaierarik zailenetako bati egin beharko dio aurre Frantzian, bajek eta maila goreneko aurkari baten sendotasunari eutsi beharrak baldintzatuta.
Dariel Garciak ez du CD Bidasoan jarraituko
"Taldearen jokoan funtsezko pieza” den ezker hegalekoak Irungo taldean bizitako etapa garrantzitsua itxi du.
Bidasoa Irunek galdu egin du Bartzelonaren aurka Espainiako Kopako finalerdietan
Gipuzkoako taldeak kanporaketa ona jokatu du, baina aurkariak partida hasieran lortutako abantaila erabakigarria izan da amaieran nagusitzeko.
Iñaki Cavero: “Bartzelona munduko talderik onena da, baina badaukagu partida hauetan esperientzia”
Bidasoa-Irunek larunbatean jokatuko du Kopako finalerdia, Bartzelonaren aurka. Irungo taldeko jokalariak, nabarmendu du aurkaria oso gogorra dela baina konfiantza dauka bere taldearengan
Irudek Bidasoa Irunek Bartzelona izango du aurkari Espainiako Kopako finalerdietan
Beste finalerdia Logroño-Valladolid izango da. Txapelketa otsailaren 7an eta 8an jokatuko da Teldeko (Kanaria Handia) Rita Hernandez pabiloian. Asobal Ligako lehen itzuliko lehen lau sailkatuak lehiatuko dira.