EHF EUROPEAN LEAGUE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Bidasoari asko zaildu zaio pasea, Wolffen emanaldi bikainaren ostean

Talde irundarrak 27-20 galdu du THW Kielen kantxan multzoko liderraren aurka eta Europako Ligako final-laurdenetara sailkatzeko aukerak kolokan ikusi ditu.

Irudek Bidasoa Irun Kielen. Irudia: Irudek Bidasoa Irun

author image

AGENTZIAK | EITB

Última actualización

Irudek Bidasoa-Irunek porrota jaso du Wunderino Arenan THW Kielen aurka (27-20) eta I. Multzoko kanporaketatik gertu geratu da. Talde gipuzkoarrak, pultsuari eutsi dio lehen zatian, baina azkenean, alemaniarren eraginkortasunak eta Andreas Wolff atezainaren jardunak baldintzatuta bukatu du. 

Hasiera jario gutxiko erasoek eta markagailuko alde laburrek markatu dute. Partidaren lehen ordu laurdenan, Kielek aldea ireki du markagailuan, eta Alex Mozas partida gelditzera behartu du horrek. Bidasoak defentsan hobekuntza batekin eta Skrzyniarzen zenbait esku-hartzerekin erreakzionatu du, aldea 11-8ra murriztea lortuz.

Bigarren zatian, talde alemaniarrak erritmoa bizitu du eta bost tantotik gorako aldea jarri du markagailuan. Bidasoak partidari eutsi nahi izan dio, baina Wolffekin egin du topo behin eta berriro, eta erabakigarria izan da ate azpian hurbilketa bakoitza geldiarazteko. Bidasoak lehian jarraitu du amaierara arte, baina ez du aldea modu iraukorrean murriztea lortu, horrela, irundarrek partida nola joan aien ikusi dute. Baita beraien txapelketako jarraipena datorren jardunaldietako margina txiki batetik zintzilik geratu zaien. 

Bidasoa Irun EHF European League Eskubaloia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X