El Bidasoa aguanta al Kiel en Artaleku, pero le falta energía en el tramo final (32-37)
El THW Kiel se ha llevado la victoria en casa de un Irudek Bidasoa-Irun que ha estado cerca durante muchas fases del partido -a tres goles en el minuto 50-, pero al que le ha faltado energía para discutirle el triunfo al poderoso equipo alemán (32-37) en el segundo encuentro de la fase de cuartos de final de la Liga Europea.
Los jugadores del equipo guipuzcoano tenían enfrente a una constelación de estrellas, ya que prácticamente toda la plantilla de su rival es internacional en primeras potencias del balonmano mundial, pero Bidasoa no se ha amilanado por ello y ha entrado de maravilla al partido (3-0) encontrando la forma de batir a Gonzalo Pérez de Vargas en su retorno a Artaleku.
Sin embargo, no ha durado mucho la alegría en casa del pobre porque en un parpadeo los germanos, jaleados por una veintena de seguidores en la grada, ya habían tomado la iniciativa (4-3) que no perderían en todo el encuentro a pesar del trabajo en portería de Skrzyniarz, con su extremo Imre como estilete.
La lógica se imponía en casa del Bidasoa-Irun, pero su técnico Álex Mozas no se conformaba y ha parado el partido para buscar nuevas alternativas que sus jugadores encontrarían del brazo del polaco Piotr, aunque solo les daría para irse a vestuarios con una desventaja de 3 goles.
Las cosas han seguido igualadas a la salida de vestuarios con los bríos que aportaba el cubano Dariel García en defensa, sin embargo, el fondo de armario del Kiel empezaba a darle beneficios con Pekeler, Imre y Johansson activados para incrementar un poco más su una renta (24-28).
Bidasoa ha hecho un último intento de poner contra las cuerdas a los alemanes en el cuarto final de partido, con dos tiempos muertos casi consecutivos de Mozas, el siete para seis sin portero y Artaleku en pie por algunas controvertidas decisiones arbitrales, pero la fiabilidad del Kiel no se ha resentido, de forma que los teutones se llevaron los dos puntos que consolidan su liderazgo del grupo.
- Ficha técnica:
32 - Bidasoa-Irun: Leo Maciel, Skrzyniarz- porteros- Xabi González , Piotr (7), Esteban Salinas (4), Nevado (3), Dariel García (4), Furundarena, Valles (2), Gorka Nieto (1 de pen.), Wamba, Jevtic, Mujika (6), Cavero (5, 2 de pen.), Raix, Arruti.
37 - THW Kiel: Wolf, Pérez de Vargas- porteros- Reinkind (3), Duvnjak (1), Landin, Overby, Laube (6), Johansson (6), Ankermann (1), Dahmke (4), Zerbe (1 de pen.), Abdelhak (2), Bilyk (1), Pekeler (5), Imre (7, 3 de pen.), Nacinovic.
Marcadores cada cinco minutos: 3-1; 4-5; 7-9; 8-13; 12-16; 15-18- descanso- 18-21; 23-25; 24-27; 27-31; 30-33: 32-37.
Árbitros: Altmar y Horvath (Hungría). Excluyeron a Dariel García, Furundarena, Nevado, Overby e Imre.
Incidencias: segundo encuentro de la fase de cuartos de final de la Liga Europea disputado en un polideportivo Artaleku prácticamente lleno con unos 2000 aficionados.
Te puede interesar
Alex Mozas: "Si vienen pensando en el partido del sábado, vamos a ganarles"
El Bidasoa-Irun se enfrentará este martes al Kiel en la EHF European League; el encuentro dará comienzo a las 20:45. El entrenador del equipo vasco ha subrayado lo especial que es este choque: "Uno se hace jugador o entrenador de balonmano por este tipo de partidos". EITB lo retransmitirá, a través de ETB4 y kirolakeitb.eus.
Bidasoa cae en Montpellier y se complica su clasificación (38-33)
El conjunto guipuzcoano ha perdonado en la primera parte al equipo galo, y en la segunda mitad ha perdido demasiados balones, que el conjunto francés ha aprovechado al contragolpe para finiquitar el partido.
Bidasoa tendrá que mostrar su mejor versión ante el desafío del Montpellier en Europa
El conjunto irundarra afrontará en Francia una de las salidas más complejas de la fase de grupos de la Liga Europea, condicionado por las bajas y por la necesidad de sostener su fortaleza ofensiva ante un rival de máximo nivel.
Dariel García no continuará en el CD Bidasoa
El extremo izquierdo ha cerrado una etapa destacada en el conjunto irundarra, en la que se ha consolidado como “una pieza fundamental en el juego del equipo” del equipo.
El Bidasoa Irun pierde contra el Barcelona en las semifinales de la Copa de España (37-31)
El equipo gipuzkoano ha completado una buena eliminatoria, pero la renta lograda por el rival en los primeros compases del partido ha sido decisiva para la derrota.
Álex Mozas: “Contra el Barcelona, estamos preparados para competir de la mejor manera”
El Bidasoa-Irun se enfrentará al Barcelona, este sábado, en las semifinales de la Copa. El técnico del equipo guipuzcoano es positivo: “Si hay algún equipo que le podemos competir y que podemos estar ahí somos nosotros, ya lo hemos demostrado”.
Irudek Bidasoa Irun se enfrentará al Barcelona en semifinales de la Copa de España
La otra semifinal será Logroño-Valladolid. El torneo, que enfrenta a los cuatro primeros clasificados en la primera vuelta de la Liga Asobal, se disputará los días 7 y 8 de febrero en el pabellón Rita Hernández de Telde (Gran Canaria).
El Bidasoa cae en Flensburg tras un partido muy disputado (38-35)
El Bidasoa Irun ha competido de tú a tú en una exigente visita a territorio alemán, dejando sensaciones positivas pese al resultado.
Irudek Bidasoa-Irun sella su pase a octavos tras imponerse al Potaissa Turda por 35-30
El conjunto irundarra ha cerrado una victoria trabajada que le ha permitido asegurar matemáticamente su continuidad en la Liga Europea.