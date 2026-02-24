El THW Kiel se ha llevado la victoria en casa de un Irudek Bidasoa-Irun que ha estado cerca durante muchas fases del partido -a tres goles en el minuto 50-, pero al que le ha faltado energía para discutirle el triunfo al poderoso equipo alemán (32-37) en el segundo encuentro de la fase de cuartos de final de la Liga Europea.

Los jugadores del equipo guipuzcoano tenían enfrente a una constelación de estrellas, ya que prácticamente toda la plantilla de su rival es internacional en primeras potencias del balonmano mundial, pero Bidasoa no se ha amilanado por ello y ha entrado de maravilla al partido (3-0) encontrando la forma de batir a Gonzalo Pérez de Vargas en su retorno a Artaleku.

Sin embargo, no ha durado mucho la alegría en casa del pobre porque en un parpadeo los germanos, jaleados por una veintena de seguidores en la grada, ya habían tomado la iniciativa (4-3) que no perderían en todo el encuentro a pesar del trabajo en portería de Skrzyniarz, con su extremo Imre como estilete.

La lógica se imponía en casa del Bidasoa-Irun, pero su técnico Álex Mozas no se conformaba y ha parado el partido para buscar nuevas alternativas que sus jugadores encontrarían del brazo del polaco Piotr, aunque solo les daría para irse a vestuarios con una desventaja de 3 goles.

Las cosas han seguido igualadas a la salida de vestuarios con los bríos que aportaba el cubano Dariel García en defensa, sin embargo, el fondo de armario del Kiel empezaba a darle beneficios con Pekeler, Imre y Johansson activados para incrementar un poco más su una renta (24-28).

Bidasoa ha hecho un último intento de poner contra las cuerdas a los alemanes en el cuarto final de partido, con dos tiempos muertos casi consecutivos de Mozas, el siete para seis sin portero y Artaleku en pie por algunas controvertidas decisiones arbitrales, pero la fiabilidad del Kiel no se ha resentido, de forma que los teutones se llevaron los dos puntos que consolidan su liderazgo del grupo.

- Ficha técnica:

32 - Bidasoa-Irun: Leo Maciel, Skrzyniarz- porteros- Xabi González , Piotr (7), Esteban Salinas (4), Nevado (3), Dariel García (4), Furundarena, Valles (2), Gorka Nieto (1 de pen.), Wamba, Jevtic, Mujika (6), Cavero (5, 2 de pen.), Raix, Arruti.

37 - THW Kiel: Wolf, Pérez de Vargas- porteros- Reinkind (3), Duvnjak (1), Landin, Overby, Laube (6), Johansson (6), Ankermann (1), Dahmke (4), Zerbe (1 de pen.), Abdelhak (2), Bilyk (1), Pekeler (5), Imre (7, 3 de pen.), Nacinovic.

Marcadores cada cinco minutos: 3-1; 4-5; 7-9; 8-13; 12-16; 15-18- descanso- 18-21; 23-25; 24-27; 27-31; 30-33: 32-37.

Árbitros: Altmar y Horvath (Hungría). Excluyeron a Dariel García, Furundarena, Nevado, Overby e Imre.

Incidencias: segundo encuentro de la fase de cuartos de final de la Liga Europea disputado en un polideportivo Artaleku prácticamente lleno con unos 2000 aficionados.