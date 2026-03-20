Xavi Tuak kontratua luzatu du 2027ra arte

Jokalari kataluinarrak, 25 partida jokatu ditu eta 64 gol sartu, taldeari ekarpen nabarmena eginez.
Bidasoa
Xavi Tua. Argazkia: @CDBidasoaIrun
EITB

Bidasoa Irun Kirol Elkarteak akordioa lortu du Xavi Tua jokalariarekin denboraldi batez kontratua berritzeko, horrela hurrengo denboraldiari begira erakundearekin duen lotura luzatuz.

Aurtengo denboraldian iritsi zenetik, Tuak 25 partida ofizial jokatu ditu guztira: 16 ASOBAL Ligakoak, 5 EHF European Leaguekoak, 1 Espainako Kopan eta 3 Euskal Kopakoak. Denbora horretan, jokalariak 64 gol sartu ditu, taldeari ekarpen nabarmena eginda. Ondorioz, klubak bere errendimendua eta integrazioa oso positiboki baloratu ditu.

Berritze honekin, Bidasoak proiektuaren jarraikortasunaren eta egonkortasunaren aldeko apustua sendotu du, Xavi Tuak klubera iritsi zenetik erakutsitako bilakaeran, konpromisoan eta errendimenduan konfiantza osoa jarrita.

