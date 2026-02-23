EHF European League
Gorka Nieto: "Eskubaloiko edozein jokalarik pentsatu du, txikitan, Kielen kontra jokatu nahi duela"

Gorka Nietok prentsaurrekoa eman du Kielen aurkako partidari begira
Bidasoa-Irunek Kieleren aurka jokatuko du, astearte honetan, EHF Europako Ligaren partida, hau 20:45ean hasiko da. Nietok partidaren berezitasuna nabarmendu du, taldeak partida mota hauek "disfrutatu eta konpetitu" nahi dituela azpimarratuz. EITBk zuzenean emanen du partida, ETB4 eta kirolakeitb.eus euskarrien bitartez.

Bidasoa Irun Eskubaloia

