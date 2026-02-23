Alex Mozas: "Si vienen pensando en el partido del sábado, vamos a ganarles"
El Bidasoa-Irun se enfrentará este martes al Kiel en la EHF European League; el encuentro dará comienzo a las 20:45. El entrenador del equipo vasco ha subrayado lo especial que es este choque: "Uno se hace jugador o entrenador de balonmano por este tipo de partidos". EITB lo retransmitirá, a través de ETB4 y kirolakeitb.eus.
Te puede interesar
Bidasoa cae en Montpellier y se complica su clasificación (38-33)
El conjunto guipuzcoano ha perdonado en la primera parte al equipo galo, y en la segunda mitad ha perdido demasiados balones, que el conjunto francés ha aprovechado al contragolpe para finiquitar el partido.
Bidasoa tendrá que mostrar su mejor versión ante el desafío del Montpellier en Europa
El conjunto irundarra afrontará en Francia una de las salidas más complejas de la fase de grupos de la Liga Europea, condicionado por las bajas y por la necesidad de sostener su fortaleza ofensiva ante un rival de máximo nivel.
Dariel García no continuará en el CD Bidasoa
El extremo izquierdo ha cerrado una etapa destacada en el conjunto irundarra, en la que se ha consolidado como “una pieza fundamental en el juego del equipo” del equipo.
El Bidasoa Irun pierde contra el Barcelona en las semifinales de la Copa de España (37-31)
El equipo gipuzkoano ha completado una buena eliminatoria, pero la renta lograda por el rival en los primeros compases del partido ha sido decisiva para la derrota.
Álex Mozas: “Contra el Barcelona, estamos preparados para competir de la mejor manera”
El Bidasoa-Irun se enfrentará al Barcelona, este sábado, en las semifinales de la Copa. El técnico del equipo guipuzcoano es positivo: “Si hay algún equipo que le podemos competir y que podemos estar ahí somos nosotros, ya lo hemos demostrado”.
Irudek Bidasoa Irun se enfrentará al Barcelona en semifinales de la Copa de España
La otra semifinal será Logroño-Valladolid. El torneo, que enfrenta a los cuatro primeros clasificados en la primera vuelta de la Liga Asobal, se disputará los días 7 y 8 de febrero en el pabellón Rita Hernández de Telde (Gran Canaria).
El Bidasoa cae en Flensburg tras un partido muy disputado (38-35)
El Bidasoa Irun ha competido de tú a tú en una exigente visita a territorio alemán, dejando sensaciones positivas pese al resultado.
Irudek Bidasoa-Irun sella su pase a octavos tras imponerse al Potaissa Turda por 35-30
El conjunto irundarra ha cerrado una victoria trabajada que le ha permitido asegurar matemáticamente su continuidad en la Liga Europea.
Aginagalde: ''La intención es llevar las tecnificaciones a todo el territorio donde el Bidasoa es referencia''
"Queremos llegar a Bizkaia, Álava, Gipuzkoa, el norte de Navarra y el sur de Aquitania. Queremos que cualquier chico o chica con potencial tenga la oportunidad de desarrollarlo", ha agregado el presidente de Irudek Bidasoa-Irun.