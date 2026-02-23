Alex Mozas: "Si vienen pensando en el partido del sábado, vamos a ganarles"

El Bidasoa-Irun se enfrentará este martes al Kiel en la EHF European League; el encuentro dará comienzo a las 20:45. El entrenador del equipo vasco ha subrayado lo especial que es este choque: "Uno se hace jugador o entrenador de balonmano por este tipo de partidos". EITB lo retransmitirá, a través de ETB4 y kirolakeitb.eus.