EHF European League
Alex Mozas: "Si vienen pensando en el partido del sábado, vamos a ganarles"

Alex Mozasek prentsaurrekoa eman du Kielen aurkako partidari begira
Alex Mozas entrenador del Bidasoa-Irun
Euskaraz irakurri: Alex Mozas: "Larunbateko partidan pentsatzen badatoz, irabazi egingo diegu"
E. I. I. | EITB

El Bidasoa-Irun se enfrentará este martes al Kiel en la EHF European League; el encuentro dará comienzo a las 20:45. El entrenador del equipo vasco ha subrayado lo especial que es este choque: "Uno se hace jugador o entrenador de balonmano por este tipo de partidos". EITB lo retransmitirá, a través de ETB4 y kirolakeitb.eus.

 

