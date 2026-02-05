Iñaki Cavero: “Bartzelona munduko talderik onena da, baina badaukagu partida hauetan esperientzia”
Bidasoa-Irunek larunbatean jokatuko du Kopako finalerdia, Bartzelonaren aurka. Irungo taldeko jokalariak, nabarmendu du aurkaria oso gogorra dela baina konfiantza dauka bere taldearengan
Irudek Bidasoa Irunek Bartzelona izango du aurkari Espainiako Kopako finalerdietan
Beste finalerdia Logroño-Valladolid izango da. Txapelketa otsailaren 7an eta 8an jokatuko da Teldeko (Kanaria Handia) Rita Hernandez pabiloian. Asobal Ligako lehen itzuliko lehen lau sailkatuak lehiatuko dira.
Bidasoak galdu egin du Flensburgen, partida oso lehiatu baten ostean (38-35)
Bidasoa Irunek lehia gogorra izan du Alemaniara egindako bisitan, eta sentsazio positiboak utzi ditu emaitza positiboa izan ez den arren.
Irudek Bidasoa-Irunek final-zortzirenetarako txartela lortu du Potaissa Turda mendean hartuta (35-30)
Irungo taldeak landutako garaipena lortu du eta Europako Ligan jarraituko duela ziurtatu du matematikoki.
Gurutz Aginagalde: ''Asmoa leku ezberdinetara iristea da, ez bakarrik Irunen lan egitea''
"Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Nafarroa iparraldea eta Akitania hegoaldera iritsi nahi dugu. Gaitasuna duen edozein neska-mutilek aurrerapausoak emateko aukera izatea nahi dugu", erantsi du Irudek Bidasoa-Iruneko presidenteak.
Irudek Bidasoa-Irunek 'Lurraldea Gara' aurkeztu du, Euskal Herri osorako erakarpen eta harrobi proiektua
Proiektu estrategiko hau azaroaren 26an Bilbon hasiko den teknifikazio programa batekin hasiko da. Gainera, elastiko berri bat diseinatu dute proiektuaren izenarekin eta ikurrinaren koloreetan oinarrituta.
Bidasoak Saint Raphael mendean hartu du Artalekun eta bizirik jarraitzen du Europan (33-25)
Horrela, irundarrek averagea berreskuratu dute talde frantziarrarekiko, lau goleko aldea behar baitzuten, eta euren esku dute txapelketan jarraitzea.
Bidasoa Irunek lau goleko aldeaz irabazi behar dio Saint Raphaeli, Europa Ligan aukerak izateko
Joaneko porrotak baldintzatuta kantxaratuko da gaur gauean Bidasoa Irungo taldea. Neurketa Artalekun izango da, 20:45ean hasita, eta zuzenean izango da ikusgai, eitb.eus-en eta ETB4n.
Bidasoa Irun final-zortzirenetatik urrundu da, Saint-Raphaëlen aurka 35-32 galdu du eta
Talde irundarrak porrota jaso du Frantzian, eta horrek zaildu egin ditu Europako Ligan dituen aukerak; izan ere, itzulerako dueluan markagailuari buelta eman beharko dio.
Alex Mozasek Bidasoa Irunekin berritu du 2029ra arte
Bidasoa Irunek Alex Mozas entrenatzailearen kontratua berritu du, eta 2029ra arte jarraituko du taldean. Astelehen honetan eman dute akordioaren berri, komunikatu ofizial baten bidez.