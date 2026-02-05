Bidasoa-Irun
Iñaki Cavero: “Bartzelona munduko talderik onena da, baina badaukagu partida hauetan esperientzia”

Iñaki Cavero (Bidasoa)
18:00 - 20:00

Iñaki Cavero Bidasoa-Irun taldeko jokalaria

author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Bidasoa-Irunek larunbatean jokatuko du Kopako finalerdia, Bartzelonaren aurka. Irungo taldeko jokalariak, nabarmendu du aurkaria oso gogorra dela baina konfiantza dauka bere taldearengan

Bidasoa Irun FC Bartzelona

