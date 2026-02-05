Bidasoa-Irun
Álex Mozas: “Contra el Barcelona, estamos preparados para competir de la mejor manera”

Alex Mozas (Bidasoa)
18:00 - 20:00
Alex Mozas entrenador del Bidasoa-Irun
Euskaraz irakurri: Alex Mozas: "Bartzelonaren aurka, modurik onenean lehiatzeko prest gaude"
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

El Bidasoa-Irun se enfrentará al Barcelona, este sábado, en las semifinales de la Copa. El técnico del equipo guipuzcoano es positivo: “Si hay algún equipo que le podemos competir y que podemos estar ahí somos nosotros, ya lo hemos demostrado”.

Bidasoa Irun FC Barcelona

