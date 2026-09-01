BALONMANO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Maitane Etxeberria: “Estamos preparadas para lo que viene”

Publicidad
Maitane Etxeberria
18:00 - 20:00
Maitane Etxeberria, durante la presentación de la temporada del Bera Bera en el Aquarium de Donostia.
Euskaraz irakurri: Maitane Etxeberria: “Helburuak ez dira aldatu; prest gaude datorrenari aurre egiteko”
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El Super Amara Bera Bera ha realizado la presentación del equipo de esta temporada en el Aquarium de Donostia. El cambio más evidente ha sido el del entrenador, Jon Begiristain.

Mujeres deportistas Bera Bera Balonmano

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X