El Bera Bera anuncia el fichaje de Alexandra Shunu
El Super Amara Bera Bera ha anunciado el fichaje de Alexandra Shunu. Se trata de una lateral derecho angoleña de 28 años que ha militado las tres úlitmas campañas en el Benfica.
"La dirección técnica considera que Shunu es una jugadora que aportará calidad y experiencia al equipo, puede jugar en cualquier posición de la primera línea, es explosiva en ataque, con un gran uno contra uno y un potente lanzamiento", han explicado.
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Hemos estado con Imanol Álvarez tras dar por finalizada su etapa en el Bera Bera. Han quedado segundas en liga, pero el de Ermua está “muy orgulloso de ello”. Ahora, el quipo queda en manos de Jon Begiristain, que a su parecer es la persona más adecuada para el puesto, aun así, el exentrenador seguirá en el Bera Bera y acudiendo al Gasca.
Elke Karsten e Imanol Álvarez coinciden en destacar el buen partido del Bera Bera en Gran Canaria, y felicitan al Rocasa por su título
El equipo donostiarra ha caído en Telde, por 26-23, en el segundo encuentro del play-off final de la Liga Guerreras Iberdrola; de esta forma, el Rocasa se ha hecho con el triunfo en el campeonato.
El Rocasa se corona como campeón de liga tras volver a ganar al Bera Bera (26-23)
Tras perder también en el partido de ida, el equipo gipuzkoano se ha quedado sin revalidar el título de liga.
Maitane Etxeberria: “No conseguíamos meter gol y al final hemos ido todo el partido a remolque”
El Bera Bera ha perdido ante el Rocasa en el primer partido de la final de la Liga Guerreras Iberdrola. Maitane Etxeberria nos ha explicado que al principio "les ha costado mucho atacar" y que "es muy difícil darle la vuelta al partido ante alguien como el Rocasa".
Rocasa se impone al Bera Bera en el primer partido de la final
En la primera parte, las canarias han sido superiores a las locales. En la segunda, las donostiarras han dado un paso al frente, pero no han sido capaces de llevarse el partido.
El Bera Bera inicia este miércoles la final de la Liga Guerreras Iberdrola, ante el Rocasa, en el Gasca
El primer partido de la final se jugará, en San Sebastián, a las 19:15 horas, en tanto que el segundo, en Telde (Gran Canaria), tendrá lugar el próximo domingo, a las 19:45 horas de Euskal Herria; si hiciera falta un tercer partido, sería el miércoles 3 de junio, en San Sebastián. EITB va a emitir en directo la final.
Imanol Álvarez: “Queremos seguir ganando, queremos otro triplete”
Imanol Alavarez, entrenador del Bera Bera, ha ofrecido una rueda de prensa con motivo de la Final de la Liga Guerreras Iberdrola. El equipo donostiarra se enfrentará al Rocasa en la final que se dividirá en dos o tres partidos.
Super Amara Bera Bera disputará la final por el título de liga tras eliminar al Porriño
Las de Imanol Álvarez han logrado el billete para la final gracias a la ventaja de cuatro que obtuvieron en el partido de ida que jugaron en tierras gallegas, ya que el encuetro de vuelta en el Gasca ha terminado con un empate a 33. Bera Bera se medirá en la final al Rocasa Gran Canaria.