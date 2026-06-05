El Bera Bera anuncia el fichaje de Alexandra Shunu

El Super Amara Bera Bera ha anunciado el fichaje de Alexandra Shunu. Se trata de una lateral derecho angoleña de 28 años que ha militado las tres úlitmas campañas en el Benfica.

"La dirección técnica considera que Shunu es una jugadora que aportará calidad y experiencia al equipo, puede jugar en cualquier posición de la primera línea, es explosiva en ataque, con un gran uno contra uno y un potente lanzamiento", han explicado.