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El Bera Bera anuncia el fichaje de Alexandra Shunu

Angoleña de 28 años, juega de lateral derecho y llega a Donostia después de haber jugado en el Benfica las tres últimas campañas.
Alexandra Shunu Bera Bera fitxaketa
Foto: Super Amara Bera Bera.
Euskaraz irakurri: Alexandra Shunuren fitxaketa iragarri du Bera Berak
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Super Amara Bera Bera ha anunciado el fichaje de Alexandra Shunu. Se trata de una lateral derecho angoleña de 28 años que ha militado las tres úlitmas campañas en el Benfica. 

"La dirección técnica considera que Shunu es una jugadora que aportará calidad y experiencia al equipo, puede jugar en cualquier posición de la primera línea, es explosiva en ataque, con un gran uno contra uno y un potente lanzamiento", han explicado.

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