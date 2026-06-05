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Erik Balenciaga: “Lortu duguna handia izan da”

Erik Balenciaga
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Erik Balenciaga zarauztarrak Alemaniako Melsungen eskubaloi taldean jokatzen du, eta Europa Liga irabazi berri du, klub horren historiako lehen titulua, hain justu ere. Etxera bueltan, harekin izan gara. 

Eskubaloia

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