Erik Balenciaga: “Hemos logrado algo grande”
El zarauztarra Erik Balenciaga se acaba de proclamar campeón de la EHF European League con el Melsungen de Alemania. Se trata del primer título que consigue el club alemán en su historia.
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Alex Mozas: “Para ganar a un equipo como este tienes que jugar muy bien, y para encima dominar tienes que dar un punto más"
Tras la victoria del Irudek Bidasoa Irún ante el Bathco Torrelavega en los cuartos de final de la Copa del Rey, el entrenador del equipo guipuzcoano ha respondido a las preguntas de la prensa, donde ha elogiado el gran partido de los suyos.
Bidasoa Irun logra el pase a las semifinales de la Copa del Rey tras eliminar al Torrelavega (32-26)
El conjunto de Álex Mozas se medirá en la semifinal del sábado al vencedor del encuentro Bada Huesca-Horneo Alicante que se disputa este viernes a las 20:45 horas.
El Bera Bera anuncia el fichaje de Alexandra Shunu
Angoleña de 28 años, juega de lateral derecho y llega a Donostia después de haber jugado en el Benfica las tres últimas campañas.
El Bidasoa Irun inicia la Copa en busca de una plaza europea
El equipo dirigido por Álex Mozas se enfrenta en Cuartos de Final al Bathco BM Torrelavega, equipo entrenado por Jacobo Cuétara que ha sido su bestia negra esta temporada.
Amandine Balzinc reforzará la portería del Bera Bera hasta 2028
La guardameta francesa llega procedente del Mecalia Atlético Guardés para incorporarse al proyecto donostiarra durante las dos próximas temporadas.
Imanol Álvarez: “En el Bera Bera encontré una familia, una manera de hacer, y quiero disfrutar de eso”
Hemos estado con Imanol Álvarez tras dar por finalizada su etapa en el Bera Bera. Han quedado segundas en liga, pero el de Ermua está “muy orgulloso de ello”. Ahora, el quipo queda en manos de Jon Begiristain, que a su parecer es la persona más adecuada para el puesto, aun así, el exentrenador seguirá en el Bera Bera y acudiendo al Gasca.
Elke Karsten e Imanol Álvarez coinciden en destacar el buen partido del Bera Bera en Gran Canaria, y felicitan al Rocasa por su título
El equipo donostiarra ha caído en Telde, por 26-23, en el segundo encuentro del play-off final de la Liga Guerreras Iberdrola; de esta forma, el Rocasa se ha hecho con el triunfo en el campeonato.
El Rocasa se corona como campeón de liga tras volver a ganar al Bera Bera (26-23)
Tras perder también en el partido de ida, el equipo gipuzkoano se ha quedado sin revalidar el título de liga.
El Bidasoa ficha a João Magalhães
El jugador portugués llega procedente del FC Porto con un acuerdo de cesión para seis meses, que se puede ampliar hasta final de temporada