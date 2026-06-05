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Erik Balenciaga: “Hemos logrado algo grande”

Erik Balenciaga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Erik Balenciaga: “Lortu duguna handia izan da”
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KIROLAK EITB

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El zarauztarra Erik Balenciaga se acaba de proclamar campeón de la EHF European League con el Melsungen de Alemania. Se trata del primer título que consigue el club alemán en su historia.

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