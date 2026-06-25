GUERRERAS IBERDROLA LIGA
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Super Amara Bera Berak eta Replasa Beti-Onakek derbi batekin hasiko dute liga

Espainiako Eskubaloi Federazioak ostegun honetan eman du jakitera Guerreras Iberdrola Ligako 2026-27 denboraldiko egutegia.

Bera Bera - Beti-Onak

Replasa Beti-Onak eta Super Amara Bera Beraren arteko partida bat. Irudia: Beti-Onak

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KIROLAK EITB

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Espainiako Eskubaloi Federazioak Guerreras Iberdrola Ligako 2026-27 denboraldiko zozketa egin du gaur, ekainak 25. Bertan, parte hartuko duten 14 taldeen egutegia ezagutarazi dute. Bera Bera eta Replasa Beti-Onak taldeek irailaren 9an Gascan jokatuko den derbiarekin hasiko dute denboraldia.

Egutegiaz gain, zenbait aldaketaren berri ere eman dute. Horien artean, play-down-aren desagerpena. Hortaz, azken biak zuzenean jaitsiko dira fase erregularra amaitzen denean. Sailkapenaren goiko aldean ere izango dira nobedadeak. Play-offa liga erregularreko lau talde onenetara mugatuta geratuko da, non bi partidatara jokatuko dituzten finalerdiak. Finala, berriz, hiru partidatara izango da.

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