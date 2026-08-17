BIRMINGHAM (INGALATERRA)

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Duplantisek bere laugarren urrea irabazi du erreskadan, Europako Txapelketan

26 urteko pertikalari suediarrak aise irabazi du Birminghamen, 6,15 metroko jauzi batekin. Marka apala da, bere jarraitzaileak munduko errekorrak haustera ohituta dituen jauzilariarentzako.

FOTODELDÍA - Birmingham (Reino Unido), 14/08/2026.- El sueco Armand Duplantis compite en la prueba de salto con pértiga masculino durante el Campeonato de Europa de Atletismo Birmingham 2026, en Birmingham (Reino Unido), el 14 de agosto de 2026. EFE/ADAM VAUGHAN

Duplantis, Birminghameko finalean egindako jauzietako batean. Argazkia: EFE

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AGENTZIAK | EITB

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Armand Mondo Duplantis pertika-jauzilari suediarrak ez du ezustekorako tarterik eman, eta Birminghameko (Erresuma Batua) Alexander Estadioan Europako laugarren txapelketa jarraian eskuratu du, 6,15 metroko markarekin.

26 urteko Duplantisek bere mitoa handitzen jarraitzen du kirolari paregabe gisa. Aspalditik bere buruaren aurka soilik lehiatzen ari da, eta bere aurkariak, etsita, podiumean izateko borrokan ari dira, suediarrak egun txarra ez badu edo hutsegiteren bat egiten ez badu garaipenik lortzea ezinezkoa dela jakinda.

Suediarrak 15 aldiz gainditu du munduko marka, 6,31 metrotan kokatu arte, eta oposizio handirik gabe irabazi du Birminghamen, 6,15 metroko jauzi apal batekin. Izan ere, Duplantisek bere zaleak markak nola hausten dituen ikustera ohituta ditu.

Zilarra Emmanouil Karalis greziarrarentzat izan da, 6,00 metroko jauziarekin. Horrela, Erroman duela bi urte lortutako bigarren postua errepikatu du Karalisek. Duplantisekin lehiatzen denetik azpitxapeldun da beti. Baptiste Thiery frantziarrak brontzezko domina bereganatu du, 5,85 metroko markarekin.

Duplantiseko palmaresean bi urre olinpiko (Tokio 2020 eta Paris 2024), munduko txapelketatan hiru urre (Eugene 2022, Budapest 2023 eta Tokio 2025) eta pista estaliko lau (Belgrado 2022, Glasgow 2024, Nanjing 2025 eta Torun 2026) daude, baita Europako lau txapelketa (Berlin 2018, Munich 2022, Erroma 2024 eta Birmingham 2026) eta pista estaliko bat (Torun 2021) ere.

 

Atletismoa

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