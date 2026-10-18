CROSS DE ZORNOTZA

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Egide Ntakarutimana y Likina Amebaw triunfan en el Cross Internacional de Zornotza

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Egide Ntakarutimana eta Likina Amebaw, Zornotzako Nazioarteko Kroseko garaileak.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Egide Ntakarutimana eta Likina Amebaw nagusitasun handiz gailendu dira Zornotzako Nazioarteko Krosean
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Última actualización

El burundés Egide Ntakarutimana y la etíope Likina Amebaw se han impuesto con sendas exhibiciones en la 72 edición del Cross Internacional de Zornotza. En la prueba masculina, Ntakarutimana, tras realizar una espectacular salida, ha completado toda la carrera en solitario, mientras que en la carrera femenina, Amebaw ha cumplido con su condición de máxima favorita y ha sumado su tercera victoria en las campas de Jauregibarria. 

Atletismo

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