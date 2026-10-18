El burundés Egide Ntakarutimana y la etíope Likina Amebaw se han impuesto con sendas exhibiciones en la 72 edición del Cross Internacional de Zornotza. En la prueba masculina, Ntakarutimana, tras realizar una espectacular salida, ha completado toda la carrera en solitario, mientras que en la carrera femenina, Amebaw ha cumplido con su condición de máxima favorita y ha sumado su tercera victoria en las campas de Jauregibarria.