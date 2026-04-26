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Sabastian Sawe y Tigst Assefa baten récords en el maratón de Londres

Sawe ha bajado de las dos horas, superando el récord del mundo en un maratón oficial, mientras que Assefa ha batido su propio récord.
LONDON (United Kingdom), 26/04/2026.- Winners Sabastian Sawe of Kenya (L) and Tigst Assefa of Ethiopia (R) hold a sporting life trophy after the London Marathon in London, Britain, 26 April 2026. (Maratón, Etiopía, Kenia, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL
Sabastian Sawe y Tigst Assefa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Sabastian Sawek eta Tigst Assefak errekorrak hautsi dituzte Londresko maratoian
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KIROLAK EITB

Última actualización

El keniano Sabastian Sawe ha batido el récord del mundo en un maratón oficial al vencer este domingo en Londres, con un tiempo de una hora59 minutos y 30 segundos. Además, la etíope Tigst Assefa ha batido su propio récord del mundo con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 41 segundos.

En segunda posición acabó el etíope Yomif Kejelcha, que con un tiempo de 1:59:41 consiguió el récord de su país y el mejor en un debut en una maratón en la historia, mientras que Kiplimo, de Uganda, terminó tercero con un tiempo de 2:00:28, siendo este el mejor registro de su país.

Por su parte, la atleta africana ya poseía, con 2:15.50 desde el pasado 27 de abril de 2025 en la carrera en la capital inglesa, la mejor marca universal en un maratón solo para mujeres. En esta ocasión superó en la línea de meta a las kenianas Hellen Obiri (2h15:53) y Joyciline Jepkosgei (2h15:55).

Este es el cuarto maratón de renombre que consigue, tras imponerse en dos ocasiones en Berlín y otras dos veces aquí en Londres.

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