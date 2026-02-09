Behobia-Donostia
Behobia-Donostia lasterketak zozketa baliatuko du, izena emateko modu orokor moduan

Antolatzaileek, 2026an, proban 30.000 kirolari inguru egoteko asmoa dauka.

Behobia-Donostia 2024
Behobia-Donostia; IRUDIA: EFE
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Behobia-Donostia lasterketak, berrikuntza gisa, zozketa ezarriko du 2026ko edizioan parte hartzeko asmoa daukatenen artean, inskripzio orokor moduan.

28.000 bat pertsona inskribatu ziren 2025ean; antolakuntzak hurrengo azaroaren 8an 30.000 kirolari inguru egoteko asmoa dauka. Hurrengo edizioan, zozketak “lasterketan parte hartu nahi duten guztiei aukera berdinak ematea, eta aurreko edizioetan sortutako asetasuna eta ondorengo atsekabea saihestea” bilatzen duela adierazi du antolakuntzak ohar batean.

Parte hartzean interesatutakoek euro bat ordaindu beharko dute zozketaren aurreko inskripziorako, eta bildutako dirua “Behobia-Donostia lasterketarekin elkarlanean dauden elkarte solidarioetara” bidaliko ditu Fortuna klubak.

Beraz, aurten, inskripzioaren bi fase mantenduko dira, lehenengoa “ohiko 3/5, azkeneko bost edizioetatik hirutara inskribatu diren pertsonendako, CD Fortunaren bazkideez gain” eta bigarren fasea, zozketaz izanen dena, eskuragarriak izanen diren plazekin.

Lehenengo fasea martxoaren 23 eta 31ren artean irekiko da, “ohikoak” direnendako, eta bigarrena apirilaren 14 eta 22aren artean, apirilaren 29an eginen den zozketaren erregistroarekin, eta  maiatzaren 5etik 11raino inskripzioarekin, bete gabeko plazak itxaropen-zerrendara pasatuko dira.

Behobia-Donostia 2025 Atletismoa

