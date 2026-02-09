La Behobia-San Sebastián introduce el sorteo como forma de inscripción general
La organización aspira a que, en 2026, haya en torno a 30 000 atletas en la prueba.
La Behobia-San Sebastián introducirá desde este año, como novedad, el sorteo entre los interesados en tomar parte de la edición 2026, como forma de inscripción general.
La carrera contó, aproximadamente, con 28 000 personas inscritas en 2025; la organización, que aspira a que haya unos 30 000 atletas el próximo 8 de noviembre, en la próxima edición, detalla en una nota que, con el sorteo, busca "dar las mismas oportunidades a todas las personas que quieran participar en la carrera, y evitar la saturación y posterior insatisfacción o frustración generadas en ediciones anteriores".
Los interesados en tomar parte deberán de abonar un euro para esta preinscripción previa al sorteo, y el dinero recaudado se destinará por la organización, el club donostiarra Fortuna, de manera íntegra a "las asociaciones solidarias con las que colabora la Behobia-San Sebastián".
Este año se mantendrán, por tanto, dos fases de inscripción, la primera destinada a los "habituales 3/5, personas que se han inscrito en tres de las cinco últimas ediciones, además de socios del CD Fortuna" y la segunda fase con las plazas disponibles, que será por sorteo.
La primera fase se abrirá entre el 23 y el 31 de marzo, para los "habituales", y la segunda entre 14 y el 22 de abril, con el registro para el sorteo, que se llevará a cabo el 29 de abril, y con inscripción del 5 al 11 de mayo. A partir de esa fecha, las plazas no cubiertas pasarán a lista de espera.
