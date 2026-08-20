ARRAUNA

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Andres Medina, TKEn 110 bandera astindu dituen arraunlari uruguaitarra

Iragarkia
Andres Medina
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Andres Medina Uruguaitik etorri zen Euskal Herrira. Etorri aurretik, Uruguaiko selekzioarekin eta bere klubean egiten zuen arraun, eta, orain, Kantauri itsasoko arraunlari onenetarikoa da. 110 bandera irabazi ditu TKE Ligan, eta orain Orioko plantillako kide da.

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