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Andrés Medina, el remero uruguayo con 110 banderas en la ACT

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Andres Medina
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Andres Medina, TKEn 110 bandera astindu dituen arraunlari uruguaitarra
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KIROLAK EITB

Última actualización

Andrés Medina llegó a Euskal Herria procedente de Uruguay. Antes de venir ya era remero en la selección uruguaya y en su club y ahora es uno de los mejores remeros del Cantábrico. Ha ganado ya 110 banderas en la Liga ACT y ahora es parte de la plantilla de Orio.

Otras competiciones de remo Remo Orio Eusko Label Liga

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