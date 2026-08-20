Andrés Medina, el remero uruguayo con 110 banderas en la ACT
Andrés Medina llegó a Euskal Herria procedente de Uruguay. Antes de venir ya era remero en la selección uruguaya y en su club y ahora es uno de los mejores remeros del Cantábrico. Ha ganado ya 110 banderas en la Liga ACT y ahora es parte de la plantilla de Orio.
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Ganar una bandera, objetivo de una Zumaia muy regular
Zumaia está cuajando una buena temporada. Es tercera en la Liga ARC-1. El entrenador Mikel Portularrume "Paorra" cree que están haciendo un buen trabajo, pero tiene claro lo que les queda para poner la guinda a su verano.
Los play-off, en el punto de mira de Zarautz
Zarautz Arraun Elkartea está viviendo un buen momento. El equipo femenino ya ha conseguido dos banderas de la liga ETE. El masculino, tres de la liga ARC. Ambos son segundos en la clasificación y tienen los play-off como objetivo.
Hondarribia, con la vista puesta en el play-off para la Liga Euskotren
Hondarribia sufrió un duro golpe al descender de la Liga Euskotren. Sin embargo, el equipo reaccionó y con cuatro banderas a sus espaldas es ahora líder de la Liga ETE. El entrenador Osertz Alday tiene muy claro los objetivos de este año: Mantener los dos primeros puestos y jugar el play-off.
Deustu, en la cresta de la ola con el liderato en la ARC 1
Deusto lidera la Liga ARC 1 con tres banderas en las primeras cinco jornadas. En la clasificación tienen a Zarautz a dos puntos, mientras que Zumaia los sigue con cuatro de diferencia. A pesar de que aún es pronto, la tomatera sueña con los play-offs de acceso a la Liga Eusko Label.
Deusto domina en Plentzia y Zarautz gana la bandera de Elantxobe
Deusto ha ganado la Bandera de Plentzia en la Liga ARC1 y Zarautz ha sido la más rápida en la Bandera de Elantxobe de la Liga ETE. La Tomatera, además, ha logrado el liderato en la clasificación general tras sumar su segunda victoria del verano.
Deusto se impone en la segunda jornada de la ARC1
Este domingio se ha disputado la segunda jornada de la Liga ARC1. Tras un igualado inicio entre Zarautz y Deusto, los vizcaínos han terminado alzándose con la victoria.
Hondarribia supera a Zarautz y Kaiku en el último largo
La segunda jornada de la división de plata, disputada este domingo en San Pedro, ha estado marcada por el cambio de formato debido a problemas con las balizas. La regata se ha disputado en formato contrareloj. En la liga ETE el triunfo ha sido para Hondarribia.
Deusto y Hondarribia dominan en Pasaia
La Tomatera ha sido la más rápida en la Bandera Adinberri de la Liga ARC1, mientras que la Ama Guadalupekoa ha ganado la Bandera de Hernani de la Liga ETE.
La liga ARC 1 inicia la nueva temporada el sábado en Astillero
Las ligas ARC y ETE comienzan la temporada este fin de semana. El sábado, la regata será en Astillero. El domingo, en Pasaia. En la Liga ARC 1, Zarautz es la favorita, seguido de Zumaia, Deusto Arkote y Deusto.