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Deusto domina en Plentzia y Zarautz gana la bandera de Elantxobe

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Deusto Plentziako banderarekin
18:00 - 20:00
Deusto y Zarautz triunfan en las ligas ARC-1 y PYME.
Euskaraz irakurri: Deustu izan da nagusi Plentzian eta Zarautzek irabazi du Elantxobeko bandera
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KIROLAK EITB

Última actualización

Deusto ha ganado la Bandera de Plentzia en la Liga ARC1 y Zarautz ha sido la más rápida en la Bandera de Elantxobe de la Liga ETE. La Tomatera, además , ha logrado el liderato en la clasificación general tras sumar su segunda victoria del verano.

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