Deusto domina en Plentzia y Zarautz gana la bandera de Elantxobe
Deusto ha ganado la Bandera de Plentzia en la Liga ARC1 y Zarautz ha sido la más rápida en la Bandera de Elantxobe de la Liga ETE. La Tomatera, además , ha logrado el liderato en la clasificación general tras sumar su segunda victoria del verano.
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Deusto se impone en la segunda jornada de la ARC1
Este domingio se ha disputado la segunda jornada de la Liga ARC1. Tras un igualado inicio entre Zarautz y Deusto, los vizcaínos han terminado alzándose con la victoria.
Hondarribia supera a Zarautz y Kaiku en el último largo
La segunda jornada de la división de plata, disputada este domingo en San Pedro, ha estado marcada por el cambio de formato debido a problemas con las balizas. La regata se ha disputado en formato contrareloj. En la liga ETE el triunfo ha sido para Hondarribia.
Deusto y Hondarribia dominan en Pasaia
La Tomatera ha sido la más rápida en la Bandera Adinberri de la Liga ARC1, mientras que la Ama Guadalupekoa ha ganado la Bandera de Hernani de la Liga ETE.
La liga ARC 1 inicia la nueva temporada el sábado en Astillero
Las ligas ARC y ETE comienzan la temporada este fin de semana. El sábado, la regata será en Astillero. El domingo, en Pasaia. En la Liga ARC 1, Zarautz es la favorita, seguido de Zumaia, Deusto Arkote y Deusto.
Orio y Arraun Lagunak no permiten sorpresas y se proclaman campeones de España
La San Nikolas ha roto la regata en el segundo largo para ganar por decimoséptima vez el título masculino, con Kaiarriba Donostiarra, segundo, y Zierbena, tercero. En la modalidad femenina, la Lugañene gana su tercer título estatal tras terminar por delante de Astillero y Perilló.
Las traineras vascas estarán en la final del Campeonato de España
Las cuatro embarcaciones vascas que participan en el Campeonato de España han logrado el pase a la final. En categoría femenina el mejor tiempo ha sido para Arraun Lagunak, mientras que en categoría masculina, Orio se ha impuesto. El domingo por la mañana se disputarán las finales.
El fin de semana se disputa el Campeonato de España de Traineras en Moaña
Cuatro traineras vascas competirán en la competiicón: Donostia Arraun Lagunak en la modalidad femenina, y Orio, Kaiarriba Donostiarra y Zierbena en la masculina. Habrá dos jornadas y la del domingo se podrá seguir en directo a través de EITB, como siempre, en la web kirolakeitb.eus y, en ETB1, a las 12:00 horas.
Cuatro traineras vascas participarán en los Campeonatos de España en Moaña
Donostia Arraun Lagunak lo hará en la modalidad femenina, mientras que Orio, Kaiarriba Donostiarra y Zierbena estarán en la masculina
Orio y Arraun Lagunak dominan en Getaria, Bermeo y Kaiku en Lekeitio
Se han disputado los campeonatos de traineras de Bizkaia y Gipuzkoa. En categoría femenina, la lucha ha sido reñida entre Kaiku, Deusto y Ondarroa, pero la primera ha sido más rápida en las ciabogas. En Gipuzkoa, Arraun Lagunak ha logrado una victoria clara. En categoría masculina, Bermeo se ha impuesto en Bizkaia, a pesar de la cercanía de Lekitarra, mientras que Donostiarra ha dado trabajo a Orio para hacerse con la victoria.