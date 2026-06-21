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Deusto y Hondarribia dominan en Pasaia

La Tomatera ha sido la más rápida en la Bandera Adinberri de la Liga ARC1, mientras que la Ama Guadalupekoa ha ganado la Bandera de Hernani de la Liga ETE.

Deusto eta Hondarribia, banderak astintzen
Deusto y Hondarribia ondeando las banderas. Foto: EITB Kirolak.
Euskaraz irakurri: Deustu eta Hondarribia izan dira nagusi Pasaian
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Deusto-Bilbao y Hondarribia se han llevado las regatas de ARC1 y Liga ETE disputadas en aguas de Pasaia, respectivaente. La Tomatera ha sido más rápida que Zarautz en la Bandera Adinberri, mientras que la Ama Guadalupekoa ha sacado siete segundos, también a Zarautz, en la Bandera de Hernani.

Deusto-Bilbao ha ganado la Bandera Adinberri, disputada en aguas de Pasaia, después de haber sido tercero en la jornada inaugural de Astillero, dentro de la segunda división masculina de traineras. La regata se ha disputado en modo contrarreloj, lo que significa que las traineras han remado una a una por turnos.

La Tomatera se ha impuesto con 12 segundos de ventaja sobre Zarautz, que fue la más rápida en Astillero, y con 27 sobre Zumaia, tercera en Cantabria. Astillero ha sido descalificado de la regata por dejar a babor las dos balizas por las que era obligatorio cruzar la línea de meta.

Después de dos regatas en la Liga ARC1, Zarautz lidera la clasificación con 23 puntos. Segundo es Deusto, con 22, mientras que la ‘Telmo Deun’ de Zumaia cierra el podio con 21 puntos. San Pedro con 17 y Orio con 15, completan el top-5.

Hondarribia gana la Bandera de Hernani y se coloca líder de la Liga ETE

Hondarribia se ha colocado como líder de la Liga ETE después de lograr la victoria en la V Bandera de Hernani, segunda regata puntuable de la segunda división femenina de traineras disputada en Pasaia. La regata se ha disputado en modo contrarreloj, lo que significa que las traineras han remado una a una por turnos.

La Ama Guadalupekoa, segunda el sábado en la prueba inaugural de Astillero, se ha impuesto con siete segundos de ventaja sobre Zarautz, triunfadora en aguas cántabras. Kaiku, Deusto, Ondarroa, Hernani, Isuntza y Portugalete han completado la clasificación.

Después de dos regatas la Liga ETE está encabezada por Hondarribia, con 15 puntos, aunque empatada con Zarautz y por delante de Kaiku (12), Deusto (10), Ondarroa (8), Hernani e Isuntza (5) y Portugalete (2).Hondarribia gana la Bandera de Hernani y se coloca líder de la Liga ETE.

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