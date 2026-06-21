Deusto y Hondarribia dominan en Pasaia
La Tomatera ha sido la más rápida en la Bandera Adinberri de la Liga ARC1, mientras que la Ama Guadalupekoa ha ganado la Bandera de Hernani de la Liga ETE.
Deusto-Bilbao y Hondarribia se han llevado las regatas de ARC1 y Liga ETE disputadas en aguas de Pasaia, respectivaente. La Tomatera ha sido más rápida que Zarautz en la Bandera Adinberri, mientras que la Ama Guadalupekoa ha sacado siete segundos, también a Zarautz, en la Bandera de Hernani.
Deusto-Bilbao ha ganado la Bandera Adinberri, disputada en aguas de Pasaia, después de haber sido tercero en la jornada inaugural de Astillero, dentro de la segunda división masculina de traineras. La regata se ha disputado en modo contrarreloj, lo que significa que las traineras han remado una a una por turnos.
La Tomatera se ha impuesto con 12 segundos de ventaja sobre Zarautz, que fue la más rápida en Astillero, y con 27 sobre Zumaia, tercera en Cantabria. Astillero ha sido descalificado de la regata por dejar a babor las dos balizas por las que era obligatorio cruzar la línea de meta.
Después de dos regatas en la Liga ARC1, Zarautz lidera la clasificación con 23 puntos. Segundo es Deusto, con 22, mientras que la ‘Telmo Deun’ de Zumaia cierra el podio con 21 puntos. San Pedro con 17 y Orio con 15, completan el top-5.
Hondarribia gana la Bandera de Hernani y se coloca líder de la Liga ETE
Hondarribia se ha colocado como líder de la Liga ETE después de lograr la victoria en la V Bandera de Hernani, segunda regata puntuable de la segunda división femenina de traineras disputada en Pasaia. La regata se ha disputado en modo contrarreloj, lo que significa que las traineras han remado una a una por turnos.
La Ama Guadalupekoa, segunda el sábado en la prueba inaugural de Astillero, se ha impuesto con siete segundos de ventaja sobre Zarautz, triunfadora en aguas cántabras. Kaiku, Deusto, Ondarroa, Hernani, Isuntza y Portugalete han completado la clasificación.
Después de dos regatas la Liga ETE está encabezada por Hondarribia, con 15 puntos, aunque empatada con Zarautz y por delante de Kaiku (12), Deusto (10), Ondarroa (8), Hernani e Isuntza (5) y Portugalete (2).Hondarribia gana la Bandera de Hernani y se coloca líder de la Liga ETE.
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La liga ARC 1 inicia la nueva temporada el sábado en Astillero
Las ligas ARC y ETE comienzan la temporada este fin de semana. El sábado, la regata será en Astillero. El domingo, en Pasaia. En la Liga ARC 1, Zarautz es la favorita, seguido de Zumaia, Deusto Arkote y Deusto.
Orio y Arraun Lagunak no permiten sorpresas y se proclaman campeones de España
La San Nikolas ha roto la regata en el segundo largo para ganar por decimoséptima vez el título masculino, con Kaiarriba Donostiarra, segundo, y Zierbena, tercero. En la modalidad femenina, la Lugañene gana su tercer título estatal tras terminar por delante de Astillero y Perilló.
Las traineras vascas estarán en la final del Campeonato de España
Las cuatro embarcaciones vascas que participan en el Campeonato de España han logrado el pase a la final. En categoría femenina el mejor tiempo ha sido para Arraun Lagunak, mientras que en categoría masculina, Orio se ha impuesto. El domingo por la mañana se disputarán las finales.
El fin de semana se disputa el Campeonato de España de Traineras en Moaña
Cuatro traineras vascas competirán en la competiicón: Donostia Arraun Lagunak en la modalidad femenina, y Orio, Kaiarriba Donostiarra y Zierbena en la masculina. Habrá dos jornadas y la del domingo se podrá seguir en directo a través de EITB, como siempre, en la web kirolakeitb.eus y, en ETB1, a las 12:00 horas.
Cuatro traineras vascas participarán en los Campeonatos de España en Moaña
Donostia Arraun Lagunak lo hará en la modalidad femenina, mientras que Orio, Kaiarriba Donostiarra y Zierbena estarán en la masculina
Orio y Arraun Lagunak dominan en Getaria, Bermeo y Kaiku en Lekeitio
Se han disputado los campeonatos de traineras de Bizkaia y Gipuzkoa. En categoría femenina, la lucha ha sido reñida entre Kaiku, Deusto y Ondarroa, pero la primera ha sido más rápida en las ciabogas. En Gipuzkoa, Arraun Lagunak ha logrado una victoria clara. En categoría masculina, Bermeo se ha impuesto en Bizkaia, a pesar de la cercanía de Lekitarra, mientras que Donostiarra ha dado trabajo a Orio para hacerse con la victoria.
Orio y San Juan se proclaman campeones de Euskadi de bateles
Las tripulaciones gipuzkoanas de Orio, en categoría masculina, y San Juan, en la femenina, se han proclamado campeonas de Euskadi de bateles tras imponerse en las finales disputadas en Sestao. En la prueba masculina Orio ha superado en tres segundos a Kaiarriba, segundo clasificado, y en seis a Zierbena, que ha sido tercero. San Juan, por su parte, ha encabezado un podio íntegramente gipuzkoano que han completado Zarautz e Hibaika, plata y bronces.
Hondarribia, satisfecha con el nivel mostrado en remo olímpico
Este fin de semana ha finalizado la primera edición de la Liga nacional española de remo olímpico. Hondarribia es el único club vasco que ha participado con equipo masculino y femenino.
Orio y Astillero, ganadores en Castro Urdiales
Este fin de semana se ha disputado el descenso de Castro Urdiales. En categoría femenina se ha impuesto Astillero; en la masculina, Orio.