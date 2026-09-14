“Kontxa Hondotik”
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“Kontxa Hondotik”: programa especial sobre la Bandera de La Concha

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Kontxa Hondotik
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: “Kontxa Hondotik”: Kontxako Banderaren gaineko saio berezia
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Última actualización

De la mano de Ibon Gaztañazpi, y con la ayuda de la Inteligencia Artificial, los reportajes de “Kontxa Hondotik” nos cuentan diversos secretos de la regata más preciada y de mayor prestigio.

Remo Mujeres deportistas Bandera de La Concha

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