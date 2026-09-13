KONTXAKO BANDERA
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Mikel Lizarralde: “Bihotza pozez beteta daukat, txikitatik honekin amestu dut”

Iragarkia
Mikel Lizarralde
18:00 - 20:00
Mikel Lizarralde, Orioko arraunlaria. Foto: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Orio koroatu da Kontxan, bigarren jardunaldian erakustaldia emanda. Lehen jardunaldiko denborekin batuz, Orio jaun eta jabe izan da Kontxako sailkapen nagusian. 

Orio Kontxako Bandera

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