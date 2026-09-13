BANDERA DE LA CONCHA
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Orio celebra la consecución de la Bandera de La Concha ante la ‘marea amarilla’

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Kontxako Bandera: ospakizunak Orion
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Orioko arraunlariek herriari eskaini diote Kontxako Bandera
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Última actualización

Los remeros de Orio han celebrado por todo lo alto y arropados por su afición la consecución de su 34ª Bandera La Concha.  

Orio Bandera de La Concha Eusko Label Liga

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