Kontxako Bandera
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Gorka Aranberri, azken metroetan: “Honetarako etorri zara, disfrutatu!"

Iragarkia
Gorka Aranberri azken metroetan
18:00 - 20:00
Gorka Aranberri. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Orioko patroiak arraunlari bakoitzari hitz batzuk zuzendu dizkio Kontxako Banderako bigarren jardunaldiko azken metroetan. 

Orio koroatu da Kontxan, bigarren jardunaldian erakustaldia emanda
Kontxako Bandera

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