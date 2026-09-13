Kontxako Bandera
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Gogotsu astindu dute Kontxako Bandera Orioko arraunlariek!

Iragarkia
Orio Kontxako bandera
18:00 - 20:00
Orioko arraunlariak bandera astintzen. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Oriok 34. aldiz irabazi du Kontxako Bandera. Lehen jardunaldia bereganatu zuten, eta bigarren jardunaldian ere erakustaldia emanez lortu dute garaipena. Gainera, Gorka Aranberri patroiarentzat hamaikagarren bandera izan da, baina lehena balitz bezala astindu du.

Orio Arrauna Kontxako Bandera

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