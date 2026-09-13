Mikel Lizarralde: “Tengo el corazón lleno de alegría; desde pequeño he soñado con esto"
Orio ha confirmado con una gran regata su condición de favorita en la Bandera de La Concha, ha ganado también la segunda jornada con mucha holgura, sin necesidad de recurrir a los tres segundos de ventaja que tenía sobre Donostiarra, para revalidar así el título conseguido el año pasado y sumar el trigésimo cuarto en toda su historia.
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Gorka Aranberri ha celebrado la Bandera de La Concha con su familia
El patrón de Orio ha conquistado por undécima vez la Bandera de La Concha, celebrándola con entusiasmo con el equipo, pero también aprovechando para celebrarlo con los miembros de la familia y sacarse alguna foto.
Las mejores imágenes de la segunda jornada de la Bandera de La Concha
La cita remera por excelencia ha dejado multitud de imágenes para el recuerdo, y no solo para Orio, Arraun Lagunak y sus seguidores y seguidoras, sino para la todas las personas aficionadas al remo que han vivido una jornada inolvidable en la bahía donostiarra.
Palmarés de la Bandera de La Concha en categoría femenina
Rias Baixas, San Juan y Arraun Lagunak son las traineras más laureadas de la Bandera de La Concha, con 5 banderas. Ésta última, ha conquistado las cuatro últimas ediciones.
Palmarés de la Bandera de La Concha en categoría masculina
Orio sigue siendo la trainera más laureada con 34 banderas. Hondarribia ha ganado en tres ocasiones (2018, 2019 y 2020), y Santurtzi (2021) y Urdaibai (2022, 2023 y 2024) siguieron su testigo.
Gorka Aranberri, en los últimos metros: “¡Para esto has venido, disfruta!"
El patrón de Orio ha dirigido unas palabras a cada uno de sus remeros en los metros finales de la segunda jornada de la Bandera de La Concha.
¡Los remeros de Orio han celebrado a lo grande la Bandera de La Concha !
Orio ha ganado por 34ª vez la Bandera de La Concha. Se llevaron la primera jornada y en la segunda también se han llevado la victoria dando una exhibición. Es la undécima bandera para el patrón Gorka Aranberri, pero la ha ondeado como si fuera la primera.
Gorka Aranberri: “Empiezo a imaginar qué pasará el día que no gane la Bandera"
Orio ha salido victoriosa este domingo también en la segunda jornada de la Bandera de La Concha, en la que la embarcación San Nicolás no ha necesitado de los tres segundos de ventaja logrados en la primera jornada y ha refrendado la bandera lograda el año pasado. Con la de hoy, Gorka Aranberri ha alcanzado un récord absoluto al ganar su 11.ª Bandera de La Concha.
“Si hubiésemos ganado con un temporal, nos hubiéramos reído mucho, porque la sanción era injusta”
El patrón de Bermeo, Asier Zurinaga, ha calificado de “injusta y excesiva” la sanción de tres segundos que le impusieron los jueces a la Bou Bizkaia por golpear el bote de Donostiarra una vez cruzada la meta en la primera jornada de la Bandera de La Concha.
Orio se corona en La Concha, con una exhibición en la segunda jornada
Sumando con los tiempos de la primera jornada, Orio ha dominado la general de La Concha, con el segundo puesto para la trainera local, la Donostiarra, a 16 segundos, mientras que el tercer puesto ha sido para Zierbena, a 31 segundos.