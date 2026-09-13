BANDERA DE LA CONCHA
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Mikel Lizarralde: “Tengo el corazón lleno de alegría; desde pequeño he soñado con esto"

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Mikel Lizarralde
18:00 - 20:00
Mikel Lizarralde, remero de Orio. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Mikel Lizarralde: “Bihotza pozez beteta daukat, txikitatik honekin amestu dut”
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Última actualización

Orio ha confirmado con una gran regata su condición de favorita en la Bandera de La Concha, ha ganado también la segunda jornada con mucha holgura, sin necesidad de recurrir a los tres segundos de ventaja que tenía sobre Donostiarra, para revalidar así el título conseguido el año pasado y sumar el trigésimo cuarto en toda su historia.

Orio Bandera de La Concha

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