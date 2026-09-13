KONTXAKO BANDERA
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Gorka Aranberri: “Banderarik irabazten ez dudan egunean zer gertatuko litzatekeen irudikatzen hasten naiz”

Iragarkia
Gorka Aranberri
18:00 - 20:00
Gorka Aranberri. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Orio garaile atera da igande honetan Kontxako Banderako bigarren jardunaldian ere. San Nikolas ontziak ez du lehen jardunaldian lortutako hiru segundoko abantailaren beharrik izan, eta, iaz bezala, bandera irabazi du. Gaurkoarekin, 11. Kontxako Bandera irabazi du Gorka Aranberrik.

Orio Kontxako Bandera

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