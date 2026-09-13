KONTXAKO BANDERA
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“Denborale batekin irabazi izan bagenu, barrezka egongo ginateke orain, zigorra bidegabea izan baitzen”

Iragarkia
Asier Zurinaga - Bermeoko patroia - Kontxako Bandera
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Asier Zurinaga Bermeoko patroiak adierazi du “bidegabea eta gehiegizkoa” izan zela epaileek Bou Bizkaiari Kontxako Banderaren lehen jardunaldian ezarritako 3 segundoko zigorra, helmugaratzean Donostiarraren ontzia jo zutela ebatzita.

Bermeo Urdaibai Kontxako Bandera

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