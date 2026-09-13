Bandera de La Concha
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Gorka Aranberri ha celebrado la Bandera de La Concha con su familia

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Aranberri familiarekin Kontxan
18:00 - 20:00
Aranberri con su familia. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Gorka Aranberrik bere familiarekin ere ospatu du Kontxako Bandera
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Última actualización

El patrón de Orio ha conquistado por undécima vez la Bandera de La Concha, celebrándola con entusiasmo con el equipo, pero también aprovechando para celebrarlo con los miembros de la familia y sacarse alguna foto.

Orio Remo Bandera de La Concha

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