BANDERA DE LA CONCHA
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Gorka Aranberri: “Empiezo a imaginar qué pasará el día que no gane la Bandera"

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Gorka Aranberri
18:00 - 20:00
Gorka Aranberri. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Gorka Aranberri: “Banderarik irabazten ez dudan egunean zer gertatuko litzatekeen irudikatzen hasten naiz”
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Última actualización

Orio ha salido victoriosa este domingo también en la segunda jornada de la Bandera de La Concha, en la que la embarcación San Nicolás no ha necesitado de los tres segundos de ventaja logrados en la primera jornada y ha refrendado la bandera lograda el año pasado.  Con la de hoy, Gorka Aranberri ha alcanzado un récord absoluto al ganar su 11.ª Bandera de La Concha.

Orio Bandera de La Concha

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